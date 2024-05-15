Магнітні бурі в Україні у середу 15 травня — прогноз астросиноптиків

Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 15 травня продовжать зберігати свою загрозу здоров'ю людей. Земна магнітосфера перебуватиме у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність мала дуже високий рівень.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 травня

За останню добу на Сонці сталося 13 спалахів класу M6, які мають потужний вплив на Землю. Очікується, що сьогодні прогнозується незначний геомагнітний шторм. Сонячна активність буде низькою з великою ймовірністю спалахів M-класу, та малою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 15 травня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%

ймовірність спалахів М-класу — 40%

ймовірність спалахів Х-класу — 10%

кількість сонячних плям — 77.

Напад вегето-судинної дистонії у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як врятуватися від впливу магнітних бур

Загроза впливу магнітних бур на організм людини значно може нашкодити самопочуттю. Тому аби краще почуватися в період таких явищ, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

мінімізувати паління, вживання кофеїну та алкоголю;

дотримуватися режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;

спати щонайменше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше у NASA попередили, що до Землі наближається велетенський астероїд 2015 KJ19.

Також агенція показала знімки з космічної обсерваторії, на яких зображено величезну сонячну пляму AR3664 — в 15 разів більшу за Землю, і яка продовжує збільшуватися.