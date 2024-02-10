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Землю накроет мощная магнитная буря — чего ожидать 10 февраля

10 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 10 февраля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитная буря ожидается в субботу, 10 февраля. В настоящее время магнитосфера Земли находится в легком возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 февраля

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса М, максимальной из них была М3. Они влияют на организм человека.

Сегодня геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М и небольшой вероятностью вспышек Х-класса

Солнечная активность на 10 февраля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 36.
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Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следуйте таким советам:

  • уменьшите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
  • откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ровно 55 лет назад на нашу планету упал большой метеорит под названием Альенде. Во время вхождения в атмосферу Земли он разлетелся на маленькие кусочки. Именно эти маленькие космические объекты стали ценнейшим материалом в руках исследователей для изучения тайн космоса. А в одном из исследований ученые обнаружили, что космический камень включает в себя внеземные белки и пыль, которые по возрасту старше нашего Солнца.

Также мы писали, что группа ученых выступила со смелой инициативой по борьбе с глобальным потеплением. Они предлагают запустить в космос гигантский зонтик, который частично закроет Землю от Солнца. Предполагается, что это поможет остановить нагрев планеты и не допустить ее кипения.

космос
Солнце
магнитные бури
головная боль
Земля

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