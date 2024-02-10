Магнітні бурі сьогодні, 10 лютого

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря очікується у суботу, 10 лютого. Наразі магнітосфера Землі перебуває в легкому збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з них був М3. Вони впливають на організм людини.

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу

Сонячна активність на 10 лютого:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 36.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Щоб зменшити вплив магнітних бур, дотримуйтесь таких порад:

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, рівно 55 років тому на нашу планету впав великий метеорит під назвою Альєнде. Під час входження в атмосферу Землі він розлетівся на маленькі шматочки. Саме ці маленькі космічні об'єкти стали найціннішим матеріалом в руках дослідників для вивчення таємниць космосу. А в одному з досліджень науковці виявили, що космічний камінь містить у собі позаземні білки та пил, які за віком старіші за наше Сонце.

Також ми писали, що група науковців виступила зі сміливою ініціативою щодо боротьби з глобальним потеплінням. Вони пропонують запустити у космос гігантську парасольку, яка частково закриє Землю від Сонця. Передбачається, що це допоможе зупинити нагрівання планети й не допустити її кипіння.