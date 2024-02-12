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Землю накроет мощная магнитная буря — чего следует ожидать 12 февраля

12 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 12 февраля
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине ожидается магнитная буря в понедельник, 12 февраля. Магнитосфера Земли меняет свое состояние со спокойного на возбужденное.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 февраля

В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М3 — они влияют на организм человека.

В понедельник ожидается, что геомагнитное поле будет на уровне незначительной бури. В то же время, солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 12 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 56.
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Девушка страдает от головной боли. Фото: Depositphotos

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в чрезмерном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь. Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе. Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.

Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка, после которой ученые заметили над огненной поверхностью нашего главного светила странные плазменные петли. Снимок сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер.

Также мы писали, что Тихоокеанская литосферная плита начинает постепенно погружаться под филиппинскую плиту. В результате тектонических процессов она постепенно разрывается в куски.

космос
Солнце
магнитные бури
головная боль
Земля

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