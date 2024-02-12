Магнітні бурі сьогодні, 12 лютого

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні очікується магнітна буря у понеділок, 12 лютого. Магнітосфера Землі змінює свій стан зі спокійного на збуджений.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 лютого

Протягом доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М3 — вони впливають на організм людини.

У понеділок очікується, що геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначної бурі. Водночас сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 12 лютого

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 56.

Дівчина страждає від головної болі. Фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей, тому попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці стався потужний спалах, після якого вчені помітили над вогненною поверхнею нашого головного світила дивні плазмові петлі. Знімок зробив астрофотограф Едуардо Шабергер.

Також ми писали, що Тихоокеанська літосферна плита починає поступово занурюватися під Філіппінську плиту. Внаслідок тектонічних процесів вона поступово розривається на шматки.