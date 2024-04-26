Магнитные бури в Украине сегодня, 26 апреля - прогноз астросиноптиков

Девушка мучается от приступа сильной мигрени. Фото иллюстративный: freepik

Магнитные бури 26 апреля создадут угрозу людям. Магнитосфера земного шара будет возбуждена, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 26 апреля

За последние сутки на Солнце произошло 16 вспышек класса М1, которые оказывают угрожающее влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет активным, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью X-вспышек.

Солнечная активность на 26 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

вероятность вспышек М-класса — 75%

вероятность вспышек Х-класса — 15%

количество солнечных пятен — 70

Девушка страдает головной болью. Источник: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Для того чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы сообщали, что исследователи из Саутгемптонского университета Великобритании разгадали тайну Бермудского треугольника. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале из трех эпизодов "Загадка Бермудского треугольника", созданном BBC.