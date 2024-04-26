Магнітні бурі в Україні сьогодні, 26 квітня — прогноз астросиноптиків

Дівчина мучається від нападу сильної мігрені. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 26 квітня створюватимуть загрозу людям. Магнітосфера земної кулі буде збудженою, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 квітня

За останню добу на Сонці сталося 16 спалахів класу М1, які мають загрозливий вплив на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде активним, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю X-спалахів.

Сонячна активність на 26 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність спалахів М-класу — 75%

ймовірність спалахів Х-класу — 15%

кількість сонячних плям — 70

Дівчина страждає на головний біль. Джерело: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Також ми повідомляли, що дослідники із Саутгемптонського університету Великої Британії розгадали таємницю Бермудського трикутника. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.