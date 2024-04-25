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Землю накрыла мощная магнитная буря — как долго она продлится

25 апреля 2024 17:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Землю накрыла мощная магнитная буря — как долго она продлится
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мощная магнитная буря накрыла Землю. Она продлится до субботы, 27 апреля. Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

Об этом сообщает Meteoagent в четверг, 25 апреля.

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Магнитная буря накрыла Землю

Метеозависимые люди могут чувствовать боль в сердце, головные боли, слабость и перепады настроения. Магнитные бури оказывают влияние на состояние нервной системы, обусловливая усиление эмоциональных реакций.

Магнитная буря накрыла Землю — актуальные новости
Магнитные бури. Фото: Meteoagent

Также потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, могут оказывать влияние на технику.

Магнитная буря накрыла Землю — актуальные новости
Магнитные бури. Фото: Meteoagent

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья, поэтому, чтобы не страдать от воздействия, соблюдайте следующие действия:

  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • придерживайтесь нормального режима дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы сообщали, что исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания) разгадали тайну Бермудского треугольника. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале из трех эпизодов "Загадка Бермудского треугольника", созданном BBC.

космос
здоровье
магнитные бури
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опасность
Земля

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