Землю накрила потужна магнітна буря — як довго вона триватиме
Потужна магнітна буря накрила Землю. Вона триватиме до суботи, 27 квітня. Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей.
Про це повідомляє Meteoagent у четвер, 25 квітня.
Магнітна буря накрила Землю
Метеозалежні люди можуть відчувати біль у серці, головні болі, слабкість та перепади настрою. Магнітні бурі впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій.
Також потоки заряджених частинок, викинутих Сонцем, можуть впливати на техніку.
Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я, тому, аби не страждати від впливу, дотримуйтеся таких дій:
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
- висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
- більше гуляйте й отримуйте хороші емоції.
Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.
Також ми повідомляли, що дослідники із Саутгемптонського університету (Велика Британія) розгадали таємницю Бермудського трикутника. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.
Читайте Новини.LIVE!