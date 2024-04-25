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Землю накрила потужна магнітна буря — як довго вона триватиме

25 квітня 2024 17:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Землю накрила потужна магнітна буря — як довго вона триватиме
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Потужна магнітна буря накрила Землю. Вона триватиме до суботи, 27 квітня. Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей.

Про це повідомляє Meteoagent у четвер, 25 квітня.

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Магнітна буря накрила Землю

Метеозалежні люди можуть відчувати біль у серці, головні болі, слабкість та перепади настрою. Магнітні бурі впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій. 

Магнітна буря накрила Землю — актуальні новини
Магнітні бурі. Фото: Meteoagent

Також потоки заряджених частинок, викинутих Сонцем, можуть впливати на техніку.

Магнітна буря накрила Землю — актуальні новини
Магнітні бурі. Фото: Meteoagent

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я, тому, аби не страждати від впливу, дотримуйтеся таких дій:

  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Також ми повідомляли, що дослідники із Саутгемптонського університету (Велика Британія) розгадали таємницю Бермудського трикутника. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.

космос
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
небезпека
Земля

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