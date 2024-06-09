Магнитные бури накрыли Землю — чего ожидать

Землю накрыла мощная магнитная буря — как долго она продлится
Землю накрыла мощная магнитная буря. Она произошла из-за вспышки на Солнце. Известно, что буря достигла красного уровня опасности.
Об этом сообщает Meteoagent в воскресенье, 9 июня.
Прогноз магнитных бурь
Опасность из космоса продлится до 11 июня. Мощность магнитной бури достигнет шести баллов.
В эти дни, кроме головных болей, ожидаются также перепады настроения, удушье, тошнота и плохое самочувствие.
Как метеозависимым распознать и минимизировать влияние магнитных бурь
Магнитные бури могут причинить вред здоровью метеозависимым, поэтому прогнозы значительной солнечной активности помогают заблаговременно к ней подготовиться.
Так, во время магнитных бурь могут прослеживаться следующие симптомы:
- головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;
- головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;
- возбуждение, тревога, раздражение.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, следует придерживаться следующих действий:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов.
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