Магнитные бури накрыли Землю — чего ожидать

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Землю накрыла мощная магнитная буря. Она произошла из-за вспышки на Солнце. Известно, что буря достигла красного уровня опасности.

Об этом сообщает Meteoagent в воскресенье, 9 июня.

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Прогноз магнитных бурь

Опасность из космоса продлится до 11 июня. Мощность магнитной бури достигнет шести баллов.

Прогноз магнитных бурь. Фото: Meteoagent

В эти дни, кроме головных болей, ожидаются также перепады настроения, удушье, тошнота и плохое самочувствие.

Как метеозависимым распознать и минимизировать влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут причинить вред здоровью метеозависимым, поэтому прогнозы значительной солнечной активности помогают заблаговременно к ней подготовиться.

Так, во время магнитных бурь могут прослеживаться следующие симптомы:

головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;

головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;

возбуждение, тревога, раздражение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, следует придерживаться следующих действий:

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

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