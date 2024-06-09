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Землю накрыла мощная магнитная буря — как долго она продлится

9 июня 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Магнитные бури накрыли Землю — чего ожидать
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Землю накрыла мощная магнитная буря. Она произошла из-за вспышки на Солнце. Известно, что буря достигла красного уровня опасности.

Об этом сообщает Meteoagent в воскресенье, 9 июня.

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Прогноз магнитных бурь

Опасность из космоса продлится до 11 июня. Мощность магнитной бури достигнет шести баллов.

Прогноз магнитных бурь 9-11 июня
Прогноз магнитных бурь. Фото: Meteoagent

В эти дни, кроме головных болей, ожидаются также перепады настроения, удушье, тошнота и плохое самочувствие.

Как метеозависимым распознать и минимизировать влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут причинить вред здоровью метеозависимым, поэтому прогнозы значительной солнечной активности помогают заблаговременно к ней подготовиться.

Так, во время магнитных бурь могут прослеживаться следующие симптомы:

  • головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;
  • головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;
  • возбуждение, тревога, раздражение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, следует придерживаться следующих действий:

  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

Ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.

Земля
магнитные бури
самочувствие
головная боль
опасность

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