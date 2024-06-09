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Землю накрила потужна магнітна буря — як довго вона триватиме

9 червня 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Магнітні бурі накрили Землю — чого очікувати
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Землю накрила потужна магнітна буря. Вона сталася через спалах на Сонці. Відомо, що буря досягла червоного рівня небезпеки.

Про це повідомляє Meteoagent у неділю, 9 червня.

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Прогноз магнітних бур

Небезпека з космосу триватиме до 11 червня. Потужність магнітної бурі досягне шести балів.

Прогноз магнітних бур 9-11 червня
Прогноз магнітних бур. Фото: Meteoagent

У ці дні крім головного болю очікуються також перепади настрою, задуха, нудота і погане самопочуття. 

Як метеозалежним розпізнати та мінімізувати вплив магнітних бур

Магнітні бурі можуть завдати шкоди здоров'ю метеозалежним, тому прогнози значної сонячної активності допомагають завчасно до неї підготуватися.

Так, під час магнітних бур можуть прослідковуватися такі симптоми:

  • головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;
  • запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;
  • збудження, тривога, роздратування.

Аби зменшити вплив магнітних бур на своє здоров'я, варто дотримуватися таких дій:

  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • більше гуляти та отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.

Земля
магнітні бурі
самопочуття
головний біль
небезпека

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