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Главная Погода Жара до +38 и грозы на востоке Украины: прогноз погоды

Жара до +38 и грозы на востоке Украины: прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 18:12
Погода в Украине 28 июня: жара до +38 °C, где пройдут дожди и грозы
Люди на киевском пляже. Фото: Reuters

В субботу, 28 июня, в Украине будет преобладать жаркая погода. В большинстве областей осадков не прогнозируется, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передают Новини.LIVE.

Какая будет погода 28 июня

По прогнозу, по всей стране ожидается небольшая облачность. На востоке Украины, в Днепропетровской области, а днем также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму местами пройдут небольшие кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +16...+21 °C. Днем воздух прогреется до +29...+34 °C.

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Жарче всего будет в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, где синоптики прогнозируют сильную жару — +35...+38 °C.

В то же время на востоке страны будет несколько прохладнее — днём столбики термометров будут показывать +23...+28 °C.

Спека до +38 і грози на сході України: прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоды на 28 июня. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие дни в Украине снова ожидается усиление жары. Местами температура воздуха поднимется до +40 °C. Такое резкое повышение температуры может негативно повлиять на самочувствие и жизнедеятельность населения.

Новини.LIVE сообщали, что на выходных в Украине будет преобладать сухая и тёплая погода, при этом температура воздуха будет постепенно расти. Самые высокие показатели ожидаются в западных областях, где в воскресенье местами воздух прогреется до +36 °C. В то же время в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

прогноз погоды жара гроза
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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