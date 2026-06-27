Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Спека до +38 і грози на сході України: прогноз погоди

Спека до +38 і грози на сході України: прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 18:12
Погода в Україні 28 червня: спека до +38 °C, де пройдуть дощі та грози
Люди на київському пляжі. Фото: Reuters

У суботу, 28 червня, в Україні переважатиме спекотна погода. У більшості областей опадів не прогнозують, однак у частині регіонів можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляли в Українському гідрометеорологічному центрі, передають Новини.LIVE.

Якою буде погода 28 червня

За прогнозом, по всій країні очікується невелика хмарність. На сході України, у Дніпропетровській області, а вдень також у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди можливі грози. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

У нічні години температура повітря становитиме +16...+21 °C. Вдень повітря прогріється до +29...+34 °C.

Читайте також:

Найспекотніше буде у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині, де синоптики прогнозують сильну спеку — +35...+38 °C.

Водночас на сході країни буде дещо прохолодніше — вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23...+28 °C.

Спека до +38 і грози на сході України: прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди на 28 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE повідомляли, що найближчими днями в Україні знову очікується посилення спеки. Подекуди температура повітря підніметься до +40 °C. Таке різке підвищення температури може негативно впливати на самопочуття та життєдіяльність населення.

Новини.LIVE інформували, що на вихідних в Україні переважатиме суха та тепла погода, при цьому температура повітря поступово зростатиме. Найвищі показники очікуються у західних областях, де в неділю місцями повітря прогріється до +36 °C. Водночас у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози.

прогноз погоди спека гроза
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації