Погода в Украине в воскресенье, 18 февраля — какие области предупредили о морозах и дождях со снегом

Зима возвращается — синоптики предупреждают ряд областей о морозе и дождях со снегом
Погода в Украине 18 февраля ожидается холодной и снежной. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и других областях. На юге ожидаются туманы. Ночью на востоке ударят морозы до -8 °C, а днем температура воздуха по стране будет +6 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 18 февраля
Гидрометеорологический центр прогнозирует в Украине днем 18 февраля дождь и мокрый снег, который также ожидается ночью на западе, севере и в центральной части. Юг ночью и с утра охватят туманы.
Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -3...+2 °C, на востоке -3...-8 °C;
- днем +1...+6 °C, на юге и Закарпатье +5...+10 °C.
- в Киеве ночью 0...+2 °C, днем +3...+5 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 февраля
"Погода выходных в Украине будет свеженькой", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в воскресенье, 18 февраля, Украину охватят небольшие дожди или мокрый снег, однако к вечеру на западе и севере осадки прекратятся. Несколько похолодает в западных областях — +3...+7 °C.
В Киеве ночью, утром и в первую половину дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в столице будет составлять ночью +3...+5 °C, днем +1...+3 °C.
Напомним, что произошло схождение лавин с Говерлы. Специалисты призывают туристов отказаться от походов в горы в период лавинной опасности.
Также мы сообщали, что синоптики спрогнозировали погоду в Одессе и области в выходные 17-18 февраля. Максимальная температура воздуха днем в городе будет +4 °C, однако в области будет несколько теплее.
Читайте Новини.LIVE!