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Зима возвращается — синоптики предупреждают ряд областей о морозе и дождях со снегом

18 февраля 2024 05:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в воскресенье, 18 февраля — какие области предупредили о морозах и дождях со снегом
Женщина с мужчиной продирается через снегопад. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине 18 февраля ожидается холодной и снежной. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и других областях. На юге ожидаются туманы. Ночью на востоке ударят морозы до -8 °C, а днем температура воздуха по стране будет +6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 18 февраля

Гидрометеорологический центр прогнозирует в Украине днем 18 февраля дождь и мокрый снег, который также ожидается ночью на западе, севере и в центральной части. Юг ночью и с утра охватят туманы.

Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -3...+2 °C, на востоке -3...-8 °C;
  • днем +1...+6 °C, на юге и Закарпатье +5...+10 °C.
  • в Киеве ночью 0...+2 °C, днем +3...+5 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 18 февраля, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 февраля

"Погода выходных в Украине будет свеженькой", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в воскресенье, 18 февраля, Украину охватят небольшие дожди или мокрый снег, однако к вечеру на западе и севере осадки прекратятся. Несколько похолодает в западных областях — +3...+7 °C.

В Киеве ночью, утром и в первую половину дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в столице будет составлять ночью +3...+5 °C, днем +1...+3 °C.

Прогностическая диаграмма температуры воздуха в феврале для Киева
Прогностическая диаграмма температуры воздуха в феврале для Киева. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что произошло схождение лавин с Говерлы. Специалисты призывают туристов отказаться от походов в горы в период лавинной опасности.

Также мы сообщали, что синоптики спрогнозировали погоду в Одессе и области в выходные 17-18 февраля. Максимальная температура воздуха днем в городе будет +4 °C, однако в области будет несколько теплее.

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