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Зима повертається — синоптики попереджають низку областей про мороз та дощі зі снігом

18 лютого 2024 05:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у неділю, 18 лютого — які області попередили про морози та дощі зі снігом
Жінка з чоловіком продираються крізь снігопад. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні 18 лютого очікується прохолодною та сніжною. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг в Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та інших областях. На півдні очікуються тумани. Вночі на сході вдарять морози до -8 °C, а вдень температура повітря по країні становитиме +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 18 лютого

Гідрометеорологічний центр прогнозує в Україні вдень 18 лютого дощ та мокрий сніг, який також очікується вночі на заході, півночі та в центральній частині. Південь вночі та зранку охоплять тумани.

Вітер південно-західного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі -3...+2 °C, на сході -3...-8 °C;
  • вдень +1...+6 °C, на півдні та Закарпатті +5...+10 °C.
  • у Києві вночі 0...+2 °C, вдень +3...+5 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 18 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 лютого

"Погода вихідних в Україні буде свіженькою", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в неділю, 18 лютого, Україну охоплять незначні дощі чи мокрий сніг, однак під вечір на заході та півночі опади припиняться. Дещо похолоднішає в західних областях — +3...+7 °C.

У Києві вночі, вранці та в першу половину дня очікується дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря в столиці становитиме вночі +3...+5 °C, вдень +1...+3 °C.

Прогностична діаграма температури повітря у лютому для Києва
Прогностична діаграма температури повітря у лютому для Києва. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що відбулося сходження лавин із Говерли. Фахівці закликають туристів відмовитись від походів в гори на період лавинної небезпеки.

Також ми повідомляли, що синоптики спрогнозували погоду в Одесі та області на вихідних 17-18 лютого. Максимальна температура повітря вдень у місті становитиме +4 °C, однак в області буде дещо тепліше.

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