Погода 18 февраля — в нескольких регионах объявили опасность

В Украине в среду, 18 февраля, в большинстве областей будет и дождь. Кроме того, морозы ударят с новой силой и температура опустится до -17 °С.

Погода в Украине 18 февраля

Синоптики говорят, что завтра погоду в Украине будет формировать циклон с юга, что обусловит умеренный дождь и снег в южной части, восточных и большинстве центральных областей. Соответственно, это будет предпосылкой для образования гололеда на поверхностях.

Так, в Одесской области, а в дневные часы и на Николаевщине, Кировоградщине и Полтавщине значительные осадки. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в этих регионах от -3 °С до +2 °С. Во всех других областях будет выпадать умеренный снег, в Черкасской и Сумской областях днем будет значительный снег.

"Однако ближайшей ночью в северной части, а завтра днем на крайнем западе все еще будет господствовать поле повышенного атмосферного давления, поэтому там осадков не ожидаем", — говорится в сообщении.

Также будет отличаться температурный режим в разных регионах. В частности, в большинстве областей столбики термометров будут показывать -6...-11 °С, а днем 0...-5 °С. В северных областях ночью будет до - 17 °С, зато дневные максимумы будут достигать -5...-10 °С.

Кроме того, на дорогах будет сильная гололедица, а в восточных, большинстве южных и центральных областей ожидаются порывы северо-восточного и восточного ветра.

В Украине объявили І уровень опасности 18 февраля

Поскольку днем 18 февраля в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях значительный снег и дождь, а днем в Черкасской и Сумской областях значительный снег, в регионах объявили І уровень опасности.

Также опасность есть для Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Луганской областей из-за гололеда и сильной гололедицы. А в восточных, большинстве южных и центральных областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, поэтому синоптики также объявили об опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупредили в Укргидрометцентре.

В Киеве 18 февраля также значительно опустится температура воздуха. Морозы ночью усилятся, а на дорогах будет гололедица.