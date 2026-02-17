Відео
Зима вдарить з новою силою — синоптики попередили про небезпечну погоду

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 22:33
Погода 18 лютого — в кількох регіонах оголосили небезпеку
Сніжна та холодна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 18 лютого, у більшості областей буде та дощ. Окрім того, морози вдарять з новою силою і температура опуститься до -17 °С. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі. 

Читайте також:

Погода в Україні 18 лютого 

Синоптики кажуть, що завтра погоду в Україні формуватиме циклон з півдня, що зумовить помірний дощ та сніг у південні частині, східних і більшості центральних областей. Відповідно, це буде передумовою для утворення ожеледі на поверхнях.

Так, на Одещині, а у денні години і на Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині значні опади. Температура повітря упродовж доби коливетиметься у цих регіонах від -3 °С до +2 °С. У всіх інших областях випадатиме помірний сніг, на Черкащині та Сумщині вдень буде значний сніг. 

Погода в Україні 18 лютого
Погода на 18 лютого. Фото: Укргідрометцентр

"Однак найближчої ночі у північній частині, а завтра вдень на крайньому заході все ще пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому там опадів не очікуємо", — йдеться у повідомленні. 

Також буде відрізнятися температурний режим у різних регіонах. Зокрема, у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть -6...-11 °С, а вдень 0...-5 °С. У північних областях вночі буде до - 17°С, натомість денні максимуми сягатимуть -5...-10 °С. 

Крім того, на дорогах буде сильна ожеледиця, а в східних, більшості південних та центральних областей очікуються пориви північно-східного та східного вітру.

В Україні оголосили І рівень небезпечності 18 лютого

Оскільки вдень 18 лютого на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині значний сніг та дощ, а вдень на Черкащині і Сумщині значний сніг, в регіонах оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 18 лютого
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 лютого. Фото: Укргідрометцентр 

Також небезпека є для Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської та Луганської областей через ожеледь та сильну ожеледицю. А у східних, більшості південних і центральних областей
очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, тому синоптики також оголосили про небезпеку. 

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи
енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, завтра Львів накриють сніги і морози. Крім того, існує небезпека через сильний туман. 

У Києві 18 лютого також значно опуститься температура повітря. Морози вночі посильнішають, а на дорогах буде ожелидиця.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
