Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом
Погода в Украине в среду, 20 марта, будет достаточно влажной. В подавляющем большинстве областей ожидается дождь, возможно, даже с мокрым снегом. Впрочем, в восточной части осадки маловероятны.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 20 марта
По словам Диденко, в среду большинство регионов накроет дождь, местами с мокрым снегом. Исключение — восточная часть страны.
В течение дня температура воздуха прогреется до +5...+9°С. На востоке, в Крыму и на Закарпатье столбики термометров будут показывать +8...+12 °С.
Однако народный синоптик анонсировала, что в ближайшие выходные Украину посетит настоящая весна.
Погода в Киеве 20 марта
В столице 20 марта будет облачная погода с осадками. В течение дня температура воздуха будет колебаться на уровне +5 °С.
"С 21 марта начнет теплеть", — отметила Диденко.
Напомним, погода в Украине на этой неделе с 19 по 22 марта будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Следовательно, 19 марта возможны снега в западных областях, которые приведут к гололедице на дорогах в этот день.
Однако, в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.
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