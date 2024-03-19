Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

Женщина под мокрым снегом. Фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 20 марта, будет достаточно влажной. В подавляющем большинстве областей ожидается дождь, возможно, даже с мокрым снегом. Впрочем, в восточной части осадки маловероятны.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 20 марта

По словам Диденко, в среду большинство регионов накроет дождь, местами с мокрым снегом. Исключение — восточная часть страны.

В течение дня температура воздуха прогреется до +5...+9°С. На востоке, в Крыму и на Закарпатье столбики термометров будут показывать +8...+12 °С.

Однако народный синоптик анонсировала, что в ближайшие выходные Украину посетит настоящая весна.

Карта температуры воздуха на 08:00 20 марта. Фото: meteopost.com

Карта температуры воздуха по состоянию на 14:00 20 марта. Фото: meteopost.com

Карта температуры воздуха по состоянию на 20:00 20 марта. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве 20 марта

В столице 20 марта будет облачная погода с осадками. В течение дня температура воздуха будет колебаться на уровне +5 °С.

"С 21 марта начнет теплеть", — отметила Диденко.

Напомним, погода в Украине на этой неделе с 19 по 22 марта будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Следовательно, 19 марта возможны снега в западных областях, которые приведут к гололедице на дорогах в этот день.

Однако, в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.