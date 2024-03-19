Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом
Погода в Україні у середу, 20 березня, буде досить вологою. У переважній більшості областей очікується дощ, можливо, навіть з мокрим снігом. Втім, у східній частині опади малоймовірні.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 20 березня
За словами Діденко, у середу переважну більшість регіонів накриє дощ, подекуди із мокрим снігом. Виняток — східна частина країни.
Впродовж дня температура повітря прогріється до +5...+9 °С. На сході, у Криму та на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть +8...+12 °С.
Однак народний синоптик анонсувала, що у найближчі вихідні в Україну завітає справжня весна.
Погода у Києві 20 березня
У столиці 20 березня буде переважно хмарна погода з опадами. Впродовж дня температура повітря коливатиметься на рівні +5 °С.
"З 21 березня почне теплішати", — зауважила Діденко.
Нагадаємо, погода в Україні цього тижня, з 19 по 22 березня, буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. Відтак, 19 березня можливі сніги у західних областях, які призведуть до ожеледиці на дорогах в цей день.
Однак у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.
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