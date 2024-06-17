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Ливни усилятся в нескольких регионах — предупреждение на понедельник от Укргидрометцентра

17 июня 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в понедельник, 17 июня – где синоптики обещают жару, грозы, дожди, град
Подростки с электросамокатами в центре Киева. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 17 июня, станет немного теплее, но снова с дождями и грозами. Осадки ожидаются почти во всех регионах. В северо-восточной части Украины — ливни. На западе воздух днем прогреется до +25 °C, в южных областях синоптики прогнозируют +24...+29 °C. Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 июня

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди. При этом воздух прогреется до +23...+25 °C. В Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях возможен дождь с грозами, днем +22...+26 °C.

На юге тоже будет дождь. Но осадки преимущественно кратковременные. Днем воздух прогреется до +24...+29 °C.

Дожди не минуют Киевскую область. Возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+26 °C. В Киеве облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +25 °C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 17 июня - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 17 июня. Фото: Укргидрометцентр

Кстати, по словам народного синоптика Наталки Диденко, с понедельника, 17 июня, температура воздуха в Украине начнет повышаться, вернется жара, однако не чрезмерная.

Напомним, в 15 июня в результате сильного ливня в Киеве на одной из улиц сорвало часть асфальта.

Ранее мы сообщали, что в венском аэропорту "Швехат" пассажирский самолет был серьезно поврежден градом.

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