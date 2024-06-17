Погода в Украине в понедельник, 17 июня – где синоптики обещают жару, грозы, дожди, град

Ливни усилятся в нескольких регионах — предупреждение на понедельник от Укргидрометцентра
Погода в Украине в понедельник, 17 июня, станет немного теплее, но снова с дождями и грозами. Осадки ожидаются почти во всех регионах. В северо-восточной части Украины — ливни. На западе воздух днем прогреется до +25 °C, в южных областях синоптики прогнозируют +24...+29 °C. Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 17 июня
На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди. При этом воздух прогреется до +23...+25 °C. В Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях возможен дождь с грозами, днем +22...+26 °C.
На юге тоже будет дождь. Но осадки преимущественно кратковременные. Днем воздух прогреется до +24...+29 °C.
Дожди не минуют Киевскую область. Возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+26 °C. В Киеве облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +25 °C.
Кстати, по словам народного синоптика Наталки Диденко, с понедельника, 17 июня, температура воздуха в Украине начнет повышаться, вернется жара, однако не чрезмерная.
Напомним, в 15 июня в результате сильного ливня в Киеве на одной из улиц сорвало часть асфальта.
Ранее мы сообщали, что в венском аэропорту "Швехат" пассажирский самолет был серьезно поврежден градом.
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