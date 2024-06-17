Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Зливи посиляться у декількох регіонах — попередження на понеділок від Укргідрометцентру arrow

Зливи посиляться у декількох регіонах — попередження на понеділок від Укргідрометцентру

17 червня 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у понеділок, 17 червня — де синоптики обіцяють спеку, грози, дощі, град
Підлітки з електросамокатами під дощем в центрі Києва. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 17 червня, стане трішки гарячішою, але знову з дощами та грозами. Опади очікуються майже у всіх регіонах. У північно-східній частині України — зливи. На заході повітря вдень прогріється до +25 °C, у південних областях синоптики прогнозують +24...+29 °C. Вітер північно-західний, у південно-східній частині — південно-західний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 17 червня

На півночі України буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі. При цьому повітря прогріється до +23...+25 °C. У Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях можливі дощі з грозами, вдень +22...+26 °C.

На півдні теж дощитиме. Але дощі будуть переважно короткочасні. Вдень повітря прогріється до +24...+29 °C.

Дощі не оминуть Київську область. Можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +21...+26 °C. У Києві — хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +25 °C. 

Якою буде погода в Україні сьогодні, 17 червня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 червня. Фото: Укргідрометцентр

До речі, за словами народного синоптика Наталки Діденко, з понеділка, 17-го червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна. 

Нагадаємо, у 15 червня внаслідок сильної зливи у Києві на одній з вулиць зірвало частину асфальту.

Раніше ми повідомляли, що у віденському аеропорту "Швехат" пасажирський літак було серйозно пошкоджено градом.

Укргідрометцентр
прогноз погоди
температура повітря
град
червень
дощ
Наталка Діденко
спека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку