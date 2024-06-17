Погода в Україні у понеділок, 17 червня — де синоптики обіцяють спеку, грози, дощі, град

Підлітки з електросамокатами під дощем в центрі Києва. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні у понеділок, 17 червня, стане трішки гарячішою, але знову з дощами та грозами. Опади очікуються майже у всіх регіонах. У північно-східній частині України — зливи. На заході повітря вдень прогріється до +25 °C, у південних областях синоптики прогнозують +24...+29 °C. Вітер північно-західний, у південно-східній частині — південно-західний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 червня

На півночі України буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі. При цьому повітря прогріється до +23...+25 °C. У Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях можливі дощі з грозами, вдень +22...+26 °C.

На півдні теж дощитиме. Але дощі будуть переважно короткочасні. Вдень повітря прогріється до +24...+29 °C.

Дощі не оминуть Київську область. Можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +21...+26 °C. У Києві — хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +25 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 червня. Фото: Укргідрометцентр

До речі, за словами народного синоптика Наталки Діденко, з понеділка, 17-го червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна.

Нагадаємо, у 15 червня внаслідок сильної зливи у Києві на одній з вулиць зірвало частину асфальту.

Раніше ми повідомляли, що у віденському аеропорту "Швехат" пасажирський літак було серйозно пошкоджено градом.