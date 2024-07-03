Прогноз погоды в Украине в среду, 3 июля, где синоптики обещают грозы, дожди, град, аномальную жару

Женщина придерживает зонт из-за порывов ветра. Фото иллюстративное: James Manning/PA

Погода в Украине в среду, 3 июля, будет дождливая, с грозами в большинстве правобережных областей. Осадки, иногда с градом и сильным ветром, синоптики прогнозируют в западных, Житомирской и Винницкой областях. Кратковременные дожди пройдут в Киевской и Черниговской областях, днем столбики термометров покажут +24...+29 °C. На остальной территории сохранится сухая погода, местами аномальная жара до +37 °C. Ветер юго-восточный, на западе и севере страны — преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 июля

Синоптики предупреждают: днем ливни накроют Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черновицкую области. Ночью, 3 июля, значительные дожди пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Днем температура воздуха в западных регионах будет колебаться в пределах +17...+22 °C.

На юге и востоке Украины сухая жаркая погода. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму воздух прогреется днем до +35 °C. А в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской областях будет аномальная жара +35...+37 °C.

В Киевской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+29 °C. В Киеве тоже будет жарко, днем +27...+29 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра о проливных дождях

Украинские синоптики показали на карте, где 3 июля ожидается непогода. В западных, Житомирской и Винницкой областях — грозы, днем в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с. В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, а ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, пройдут сильные дожди (I уровень опасности, на карте обозначен желтым цветом). В Черновицкой области целые сутки будет лить как из ведра (II уровень опасности, на карте обозначен оранжевым цветом).

Карта, на которой отмечены грозовые регионы. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра об аномальной жаре

Пока западная Украина в плену дождей, юг и север будут страдать от аномальной жары. В связи с этим 3-5 июля во всех областях, за исключением западных, Житомирской и Винницкой, будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта, на которой обозначены области с пожарной опасностью. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 3 июля

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в среду, 3 июля, на западе и севере Украины температура воздуха ощутимо снизится, местами возможны грозовые дожди. Температура воздуха в западных областях может опуститься до +18...+22 °C.



"А вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) сильная жара еще будет продолжаться, температура воздуха будет достигать и превышать +35 °C", — сообщает Наталка Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 3 июля. Скриншот Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, с начала лета в Одесской области зафиксировано 625 пожаров в лесах. Из-за людей, которые бросают окурки, разжигают костры на природе, огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли.

Также мы сообщали, как жители Львова спасаются от жары. Большинство опрошенных говорят, что пьют много воды, гуляют у фонтанов или охлаждаются в помещениях с кондиционерами. А дома, для комфортного сна, укрываются влажными простынями.