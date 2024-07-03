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Зливи з сильним вітром і аномальна спека — у середу погодні качелі продовжаться

3 липня 2024 05:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні у середу, 3 липня — де синоптики обіцяють грози, дощі, град, аномальну спеку
Жінка притримує парасолю під час поривів вітру. Фото ілюстративне: James Manning/PA
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 3 липня, буде дощовою, з грозами у більшості правобережних областей. Опади, подекуди з градом та сильним вітром, синоптики прогнозують у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Короткочасні дощі пройдуть на Київщині та Чернігівщині, вдень стовпчики термометрів покажуть +24...+29 °C. На решті території збережеться суха погода, місцями — аномальна спека до +37 °C. Вітер південно-східний, на заході та півночі країни — переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 липня

Синоптики попереджають: вдень зливи накриють Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку області. Вночі 3 липня значні дощі пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Вдень температура повітря у західних регіонах коливатеметься в межах +17...+22 °C.

На півдні та сході України — суха спекотна погода. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму повітря прогріється вдень до +35°C. А у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській областях буде аномальна спека, +35...+37 °C.

У Київській області очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний , 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+29 °C. У Києві теж припікатиме, вдень +27...+29 °C. 

Якою буде погода в Україні сьогодні, 3 липня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру про небезпечні зливи

Українські синоптики показали на карті, де 3 липня очікується негода. У західних, Житомирській та Вінницькій областях — грози, вдень в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с. У
Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, а вночі також у
Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях,
значні дощі (I рівень небезпечності, на карті позначений жовтим кольором). У Чернівецькій області цілу добу литиме як з відра (II рівень небезпечності, на карті позначений помаранчевим кольором). 

Попередження про зливи, грози, шквальний вітер 3 липня у західних областях
Карта, на якій позначені регіони, в яких 3 липня очікується сильний вітер, гроза та град. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру про аномальну спеку 

Поки західна Україна буде у полоні дощів, південь та північ потерпатимуть від аномальної спеки. У зв'язку з цим 3-5 липня в усіх областях, за винятком західних, Житомирської та Вінницької, діятиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження синоптиків про пожежну небезпеку в Україні 3 липня
Карта, на якій позначені області, з надзвичайною пожежною небезпекою. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 3 липня 

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, у середу, 3 липня, на заході та півночі України температура повітря відчутно знизиться, місцями можливі грозові дощі. Температура повітря у західних областях може знизитися до +18...+22 °C. 

"А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) сильна спека ще триватиме, температура повітря досягатиме і перевищуватиме +35 °C", — повідомляє Наталка Діденко. 

Погода від Наталки Діденко на 3 липня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 3 липня. Скриншот Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, з початку літа на Одещині зафіксовано 625 пожеж у лісах. Через людей, які кидають недопалки, розпалюють багаття на природі, вогонь знищив 250 гектарів української землі.

Також ми повідомляли, як жителі Львова рятуються від спеки. Більшість опитаних кажуть, що п'ють багато води, гуляють біля фонтанів або охолоджуються в приміщеннях кондиціонерами. А вдома, для комфортного сну, накриваються вологими простирадлами.

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