Погода в Украине в понедельник, 29 января — в какие области снова придут снегопады

Люди на улицах Киева под сильным снегопадом. Фото: instagram.com/txdnepr

Погода в Украине в понедельник, 29 января, выпадет снегом в Карпатах, Запорожской, Донецкой областях и Крыму. Также на севере и западе ожидается туман, на дорогах будет гололедица. Температура воздуха еще припугнет морозцем — ночью синоптики прогнозируют до -7 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 января

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 29 января, ночью на юго-востоке и в Карпатах, днем в Крыму выпадет небольшой снег, возможен мокрый снег. На западе и севере местами ночью и утром будет хозяйничать густой туман. Дороги местами, кроме юга, укроет гололедица.

Ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 7-12 м/с. На западе и севере — переменных направлений до 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...-7 °C;

днем -3...+2 °C, в Закарпатье 0...+5 °C.

в Киеве ночью -4...-6 °C, днем 0...-2 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 29 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 29 января

"Похоже, что с понедельника эта беспросветная серость и сырость разбавятся кое-где солнышком. Антициклон, по имени Enno организует сухую и в значительной степени солнечную погоду в большинстве стран Европы на континенте. Карта. Антициклон — это не только отсутствие осадков, но и малая вероятность сильного ветра", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Антициклон Enno над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, сегодня, 29 января, будет сухо, местами будет выглядывать солнце и ожидается "спокойный небольшой ветер".

Температура воздуха:

ночью -2...-7 °C, на юге около 0 °C;

днем -3...+3 °C;

в Киеве ночью до -5 °C, днем 0...-2 °C.

"В ближайшие дни предусматривается свежая погода, без осадков, а с начала февраля потеплеет и снова появятся осадки", — прогнозирует Диденко.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Наталки Диденко

Напомним, что в связи с потеплением, наблюдаемым на реке Вишня, начиная с 27 января, ожидается дальнейшее повышение уровня воды и затопление прибрежных территорий, включая сельскохозяйственные земли.