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Знову замете снігом — синоптики розповіли, в які області прийде негода

29 січня 2024 06:08
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в понеділок, 29 січня — в які області знову прийдуть снігопади
Люди на вулицях Києва під сильним снігопадом. Фото: instagram.com/txdnepr
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в понеділок, 29 січня, випаде снігом в Карпатах, Запорізькій, Донецькій областях та Криму. Також на півночі та заході очікується туман, на дорогах буде ожеледиця. Температура повітря ще полякає морозцем — вночі синоптики прогнозують до -7 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 29 січня, вночі на південному сході та в Карпатах, вдень в Криму випаде невеликий сніг, також можливий мокрий сніг. На заході та півночі подекуди вночі та зранку господарюватиме густий туман. Дороги місцями, крім півдня, вкриє ожеледиця.

Вітер північного та північно-східного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с. На заході та півночі — змінних напрямків до 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -2...-7 °C;
  • вдень -3...+2 °C, на Закарпатті 0...+5 °C.
  • у Києві вночі -4...-6 °C, вдень 0...-2 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 29 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 29 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 29 січня

"Схоже, що з понеділка оця безпросвітна сірість і вогкість розбавляться подекуди сонечком. Антициклон, на ім'я Enno організує суху і значною мірою сонячну погоду в більшості країн Європи на континенті. Карта. Антициклон — це не лише відсутність опадів, а й мала ймовірність сильного вітру", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Антициклон Enno над Європою
Антициклон Enno над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

За її словами, сьогодні, 29 січня, буде сухо, місцями визиратиме сонце та очікується "спокійний невеликий вітер".

Температура повітря:

  • вночі -2...-7 °C, на півдні близько 0 °C;
  • вдень -3...+3 °C;
  • у Києві вночі до -5 °C, вдень 0...-2 °C.

"Найближчими днями передбачається свіжа погода, без опадів, а з початку лютого потепліє та знову з'являться опади", — прогнозує Діденко.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, що у зв'язку з потеплінням, яке спостерігається на річці Вишня, починаючи з 27 січня, очікується подальше підвищення рівня води та затоплення прибережних територій, включаючи сільськогосподарські землі.

погода
Карпати
Укргідрометцентр
сніг
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Наталка Діденко
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