Прогноз погоди в Україні на 5 грудня — де чекати морози

Синоптики здивували — які регіони накриють морози завтра
У п'ятницю, 5 грудня, в Україні буде доволі вітряно. Крім того, у деяких регіонах очікуються морози.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Погода в Україні на 5 грудня
За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні 5 грудня погода не зазнає особливих змін. Відтак, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.
Вітер у п'ятницю очікується південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Однак у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Щодо температури, вночі +1...+6 °С, на сході країни та в Карпатах від +2 °С до -3 °С. Вдень буде дещо тепліше — +3...+8 °С, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму — +7...+12 °С.
