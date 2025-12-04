Відео
Синоптики здивували — які регіони накриють морози завтра

4 грудня 2025 18:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня — де чекати морози
Люди гуляють містом взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 5 грудня, в Україні буде доволі вітряно. Крім того, у деяких регіонах очікуються морози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Погода в Україні на 5 грудня
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр
 

Погода в Україні на 5 грудня

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні 5 грудня погода не зазнає особливих змін. Відтак, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.

Вітер у п'ятницю очікується південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Однак у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Щодо температури, вночі +1...+6 °С, на сході країни та в Карпатах від +2 °С до -3 °С. Вдень буде дещо тепліше — +3...+8 °С, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму — +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні 5 грудня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом всього грудня.

Також ми повідомляли, якою буде погода в Україні на День Святого Миколая та Різдво.

Укргідрометцентр зима морози синоптик прогноз погоди погода в Україні
