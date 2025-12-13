Відео
Погода arrow Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

13 грудня 2025 16:24
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 13 грудня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур у суботу, 13 грудня, не очікуються на Землі. Водночас магнітосфера перебуває у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 13 грудня

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні, але на Сонці сталося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю, а також два М, найбільший з яких М2. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 13 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 61
Магнітні бурі 13 грудня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Підготовка до періоду магнітних бур зводиться до зменшення навантаження на організм і стабілізації режиму:

  • передусім варто налагодити сон — лягати й прокидатися в один і той самий час, спати не менше 7–8 годин;
  • пийте достатньо води протягом дня, особливо якщо маєте схильність до головного болю або зниженого тиску;
  • алкоголь у такі дні краще виключити, а каву обмежити;
  • менше жирного, солоного та важкої їжі, більше овочів, каш, риби, продуктів із магнієм і калієм;
  • інтенсивні тренування, важка фізична робота чи перевтома можуть посилювати симптоми;
  • людям із серцево-судинними проблемами важливо регулярно контролювати тиск і не пропускати призначені лікарем препарати;
  • плануйте день без поспіху, робіть перерви, уникайте конфліктних ситуацій і надлишку новин.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на грудень.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди в Україні 14 грудня

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
19:37 У Польщі змінять умови виплати мінімалки — нові правила

19:35 Кому належить Apple у 2025 році — фонди та ключові інвестори

19:33 Відключення світла в Україні — як завтра діятимуть графіки

19:26 Вибори можливі лише за умови безпеки протягом процесу — Корнієнко

19:15 Ціни на поштучні яйця тягнуться вгору — де шукати найдешевші

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

19:14 Кабмін ухвалив автоматичний військовий облік чоловіків з 18 років

19:08 Блекаут в Одесі — збільшився приблизний час подачі світла

18:44 Сніг та ожеледиця — Діденко попередила про негоду в Україні

18:35 До України прибули 114 політв'язнів Білорусі — хто серед них

18:30 В Одесі у царському домі продають 2-кімнатну квартиру — яка ціна

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

5 грудня

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня
18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

3 грудня 2025

16:00 Мінімалка в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

3 грудня 2025

03:04 Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

