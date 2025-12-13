Магнітні бурі 13 грудня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у суботу, 13 грудня, не очікуються на Землі. Водночас магнітосфера перебуває у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 13 грудня

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні, але на Сонці сталося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю, а також два М, найбільший з яких М2. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 13 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 61

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Підготовка до періоду магнітних бур зводиться до зменшення навантаження на організм і стабілізації режиму:

передусім варто налагодити сон — лягати й прокидатися в один і той самий час, спати не менше 7–8 годин;

пийте достатньо води протягом дня, особливо якщо маєте схильність до головного болю або зниженого тиску;

алкоголь у такі дні краще виключити, а каву обмежити;

менше жирного, солоного та важкої їжі, більше овочів, каш, риби, продуктів із магнієм і калієм;

інтенсивні тренування, важка фізична робота чи перевтома можуть посилювати симптоми;

людям із серцево-судинними проблемами важливо регулярно контролювати тиск і не пропускати призначені лікарем препарати;

плануйте день без поспіху, робіть перерви, уникайте конфліктних ситуацій і надлишку новин.

