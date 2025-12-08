Магнітні бурі 8 грудня — прогноз для метеозалежних та поради

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У понеділок, 8 грудня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Такий шторм може спричинити дрібні перебої в роботі енергосистем і вплинути на міграцію птахів та тварин. Для метеозалежних і літніх людей можливе погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 8 грудня — детальний прогноз

Фахівці відзначили, що за останні 24 години Сонце було дуже активним — там було 10 спалахів класу С, які не мають сильного впливу на Землю. Водночас було й два спалахи М-класу, серед яких найбільшим досяг рівня М8,1.

Прогноз магнітних бур на грудень. Фото: скриншот

Спалахи М є середніми з великими і подекуди здатні викликати радіоперешкоди на Землі та провокувати сонячний радіаційний шторм. В понеділок, 8 грудня, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до шторму слабкого рівня.

Прогноз магнітних бур з 8 до 11 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 8 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 67.

Нагадаємо, вже відомо, коли в грудні будуть сильні магнітні бурі.

Також синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 8 до 15 грудня.