Магнітні бурі 8 грудня — прогноз для метеозалежних та поради

Сонце було дуже активним — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 8 грудня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Такий шторм може спричинити дрібні перебої в роботі енергосистем і вплинути на міграцію птахів та тварин. Для метеозалежних і літніх людей можливе погіршення самопочуття.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 8 грудня — детальний прогноз
Фахівці відзначили, що за останні 24 години Сонце було дуже активним — там було 10 спалахів класу С, які не мають сильного впливу на Землю. Водночас було й два спалахи М-класу, серед яких найбільшим досяг рівня М8,1.
Спалахи М є середніми з великими і подекуди здатні викликати радіоперешкоди на Землі та провокувати сонячний радіаційний шторм. В понеділок, 8 грудня, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до шторму слабкого рівня.
Сонячна активність на 8 грудня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- Кількість сонячних плям — 67.
