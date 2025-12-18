Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Температурні контрасти — синоптики розкрили погоду на завтра arrow

Температурні контрасти — синоптики розкрили погоду на завтра

18 грудня 2025 22:37
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 19 грудня - якою буде погода завтра
Чоловік із собакою у тумані. Фото: Spectrumnews
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 19 грудня, синоптична ситуація в Україні істотно не зміниться. Погоду надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тож істотних опадів по всій території країни не прогнозують.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 19 грудня

Водночас у нічні та ранкові години на Лівобережжі, а також у західних і Житомирській областях можливе утворення туману. Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах через знижену видимість.

Температурні контрасти - синоптики розкрили погоду на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, без різких поривів. Загалом погодні умови будуть спокійними та стабільними.

Температура повітря вночі й удень коливатиметься у проміжку -2...+3 °С. У західних та південних регіонах у денні години повітря прогріється до +3...+8 °С.

У Криму збережеться тепліша погода: вночі прогнозують +2...+7 °С, а вдень — +7...+12 °С.

Температурні контрасти - синоптики розкрили погоду на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди від meteoprog на 19 грудня

У п'ятницю, 19 грудня, погодна ситуація в Україні залишатиметься стабільною. Як повідомляють синоптики, країну продовжуватиме утримувати поле високого атмосферного тиску, тому суттєвих змін у погодних умовах не очікується.

По всій території збережеться аномально тепла та суха погода без опадів. У нічні та ранкові години в окремих районах можливі тумани, що може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2…+7 °C.

Нагадаємо, що синоптики розкрили прогноз погоди в Україні на свята взимку.

А також стало відомо, коли в Україну прийдуть морози та сніг.

погода синоптик прогноз погоди погода в Україні туман
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:48 Угорщина пропонує альтернативи для підтримки України, — Науседа

23:47 Україна та Китай провели переговори у Пекіні — які результати

23:36 Лідери ЄС відклали обговорення репараційного кредиту для України

23:15 В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про атаку БпЛА

23:12 Голова НБУ особисто вручив картку ветерану після відмови у банку

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

22:37 Температурні контрасти — синоптики розкрили погоду на завтра

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

22:17 Вийшов новий трейлер документального фільму про Меланію Трамп

22:00 Динамо та Шахтар здивували стартовими складами на матчі ЛК

21:58 Арахамія пояснив, чому хорошої мирної угоди з РФ наразі не існує

23:48 Угорщина пропонує альтернативи для підтримки України, — Науседа

23:47 Україна та Китай провели переговори у Пекіні — які результати

23:36 Лідери ЄС відклали обговорення репараційного кредиту для України

23:15 В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про атаку БпЛА

23:12 Голова НБУ особисто вручив картку ветерану після відмови у банку

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

22:37 Температурні контрасти — синоптики розкрили погоду на завтра

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

22:17 Вийшов новий трейлер документального фільму про Меланію Трамп

22:00 Динамо та Шахтар здивували стартовими складами на матчі ЛК

21:58 Арахамія пояснив, чому хорошої мирної угоди з РФ наразі не існує

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

8 грудня 2025

06:01 Пенсійні надбавки збільшать у 2026 році — хто отримає 1 тис. грн

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації