Прогноз погоди на 19 грудня - якою буде погода завтра

Чоловік із собакою у тумані. Фото: Spectrumnews

У п'ятницю, 19 грудня, синоптична ситуація в Україні істотно не зміниться. Погоду надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тож істотних опадів по всій території країни не прогнозують.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 19 грудня

Водночас у нічні та ранкові години на Лівобережжі, а також у західних і Житомирській областях можливе утворення туману. Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах через знижену видимість.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, без різких поривів. Загалом погодні умови будуть спокійними та стабільними.

Температура повітря вночі й удень коливатиметься у проміжку -2...+3 °С. У західних та південних регіонах у денні години повітря прогріється до +3...+8 °С.

У Криму збережеться тепліша погода: вночі прогнозують +2...+7 °С, а вдень — +7...+12 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди від meteoprog на 19 грудня

У п'ятницю, 19 грудня, погодна ситуація в Україні залишатиметься стабільною. Як повідомляють синоптики, країну продовжуватиме утримувати поле високого атмосферного тиску, тому суттєвих змін у погодних умовах не очікується.

По всій території збережеться аномально тепла та суха погода без опадів. У нічні та ранкові години в окремих районах можливі тумани, що може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2…+7 °C.

Нагадаємо, що синоптики розкрили прогноз погоди в Україні на свята взимку.

А також стало відомо, коли в Україну прийдуть морози та сніг.