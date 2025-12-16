Магнітні бурі 16 грудня — який прогноз сьогодні для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 16 грудня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі 16 грудня

За цей період на Сонці зафіксували шість спалахів класу C, які практично не впливають на геомагнітну ситуацію, а також три слабкі спалахи класу B.

Геомагнітне поле впродовж дня перебуватиме у спокійному або нестабільному стані. Фахівці зазначають, що сонячна активність залишатиметься низькою, хоча зберігається невелика ймовірність виникнення поодиноких спалахів М-класу, які за певних умов можуть спричинити короткочасні збурення.

Прогноз магнітних бур з 10 до 18 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 16 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 28.

Прогноз КР-інлдексу до 19 грудня. Фото: скриншот

Як проявляє себе сильна магнітна буря на самопочутті людини

Найчастіше у періоди підвищеної геомагнітної активності люди скаржаться на головний біль, запаморочення, підвищену втому, дратівливість, порушення сну та коливання артеріального тиску.

Особливо чутливими до таких змін можуть бути люди з серцево-судинними захворюваннями, метеозалежні особи, літні люди та ті, хто перебуває у стані хронічного стресу.

