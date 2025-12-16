Відео
Тимчасове полегшення для метеозалежних — прогноз магнітних бур

16 грудня 2025 13:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 16 грудня — який прогноз сьогодні для метеозалежних
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels
У вівторок, 16 грудня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 16 грудня 

За цей період на Сонці зафіксували шість спалахів класу C, які практично не впливають на геомагнітну ситуацію, а також три слабкі спалахи класу B.

Геомагнітне поле впродовж дня перебуватиме у спокійному або нестабільному стані. Фахівці зазначають, що сонячна активність залишатиметься низькою, хоча зберігається невелика ймовірність виникнення поодиноких спалахів М-класу, які за певних умов можуть спричинити короткочасні збурення.

null
Прогноз магнітних бур з 10 до 18 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 16 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 28.
null
Прогноз КР-інлдексу до 19 грудня. Фото: скриншот

Як проявляє себе сильна магнітна буря на самопочутті людини

Найчастіше у періоди підвищеної геомагнітної активності люди скаржаться на головний біль, запаморочення, підвищену втому, дратівливість, порушення сну та коливання артеріального тиску.

Особливо чутливими до таких змін можуть бути люди з серцево-судинними захворюваннями, метеозалежні особи, літні люди та ті, хто перебуває у стані хронічного стресу.

Нагадаємо, стало відомо, коли в грудні будуть потужні магнітні бурі

Тим часом синоптики повідомили про потепління в Україні 16 грудня та назвали області, де пануватиме сонячна погода. 

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
