Прогноз магнітних бур на 8 лютого — самопочуття може значно погіршитись

Магнітосфера Землі у неділю, 8 лютого, у збудженому стані. Метеозалежним людям варто подбати про себе, аби не погіршилося самопочуття.

Чи будуть магнітні бурі сьогодні

Попри активний стан магнітосфери Землі, суттєвих магнітних бур сьогодні не очікується. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Зафіксовано десять спалахів класу С. Вони не мають особливого впливу на Землю, відтак не шкодитимуть самопочуттю.

Геомагнітне поле у неділю також буде у межах норми. Очікується помірна сонячна активність з ймовірністю спалахів Х-класу.

Прогноз сонячної активності на 8 лютого:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;

кількість сонячних плям — 48.

Як покращити самопочуття

Збуджений стан магнітосфери Землі може викликати головні болі, безсоння та дратівливість. Цей період може принести дискомфорт людям із серцево-судинними захворюваннями. Аби покращити самопочуття, уникайте надмірних фізичних навантажень та перевтоми. Пийте більше води і обмежте споживання кави та алкоголю.

