Україна
Варто подбати про себе — прогноз магнітних бур на сьогодні

Варто подбати про себе — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 14:15
Прогноз магнітних бур на 8 лютого — самопочуття може значно погіршитись
У дівчини болить голова. Фото: Freepik

Магнітосфера Землі у неділю, 8 лютого, у збудженому стані. Метеозалежним людям варто подбати про себе, аби не погіршилося самопочуття.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи будуть магнітні бурі сьогодні

Попри активний стан магнітосфери Землі, суттєвих магнітних бур сьогодні не очікується. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Зафіксовано десять спалахів класу С. Вони не мають особливого впливу на Землю, відтак не шкодитимуть самопочуттю.

Чи будуть магнітні бурі 8 лютого
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Геомагнітне поле у неділю також буде у межах норми. Очікується помірна сонячна активність з ймовірністю спалахів Х-класу.

Прогноз сонячної активності на 8 лютого:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;
  • кількість сонячних плям — 48.

Як покращити самопочуття

Збуджений стан магнітосфери Землі може викликати головні болі, безсоння та дратівливість. Цей період може принести дискомфорт людям із серцево-судинними захворюваннями. Аби покращити самопочуття, уникайте надмірних фізичних навантажень та перевтоми. Пийте більше води і обмежте споживання кави та алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у які дні лютого варто особливу увагу приділити здоров'ю. Підкаже місячний календар.

Також ми розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку варто берегти здоров'я. Астрологи дали прогноз на цей місяць.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
