Стоит позаботиться о себе — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 14:15
Прогноз магнитных бурь на 8 февраля — самочувствие может значительно ухудшиться
У девушки болит голова. Фото: Freepik

Магнитосфера Земли в воскресенье, 8 февраля, в возбужденном состоянии. Метеозависимым людям стоит позаботиться о себе, чтобы не ухудшилось самочувствие.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Будут ли магнитные бури сегодня

Несмотря на активное состояние магнитосферы Земли, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Зафиксировано десять вспышек класса С. Они не имеют особого влияния на Землю, поэтому не будут вредить самочувствию.

Чи будуть магнітні бурі 8 лютого
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Геомагнитное поле в воскресенье также будет в пределах нормы. Ожидается умеренная солнечная активность с вероятностью вспышек Х-класса.

Прогноз солнечной активности на 8 февраля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;
  • количество солнечных пятен — 48.

Как улучшить самочувствие

Возбужденное состояние магнитосферы Земли может вызвать головные боли, бессонницу и раздражительность. Этот период может принести дискомфорт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы улучшить самочувствие, избегайте чрезмерных физических нагрузок и переутомления. Пейте больше воды и ограничьте потребление кофе и алкоголя.

