Прогноз магнитных бурь на 8 февраля — самочувствие может значительно ухудшиться

Магнитосфера Земли в воскресенье, 8 февраля, в возбужденном состоянии. Метеозависимым людям стоит позаботиться о себе, чтобы не ухудшилось самочувствие.

Будут ли магнитные бури сегодня

Несмотря на активное состояние магнитосферы Земли, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Зафиксировано десять вспышек класса С. Они не имеют особого влияния на Землю, поэтому не будут вредить самочувствию.

Геомагнитное поле в воскресенье также будет в пределах нормы. Ожидается умеренная солнечная активность с вероятностью вспышек Х-класса.

Прогноз солнечной активности на 8 февраля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;

количество солнечных пятен — 48.

Как улучшить самочувствие

Возбужденное состояние магнитосферы Земли может вызвать головные боли, бессонницу и раздражительность. Этот период может принести дискомфорт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы улучшить самочувствие, избегайте чрезмерных физических нагрузок и переутомления. Пейте больше воды и ограничьте потребление кофе и алкоголя.

