Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Відпочинемо від дощів — Діденко сказала, де завтра розпогодиться

16 грудня 2025 14:04
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода 17 грудня в Україні — де завтра буде сонячно
Гарна погода без опадів взимку. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні 17 грудня у більшості областей буде хмарно, але істотних опадів не очікується. Однак є регіони, де завтра буде сонячна та комфортна погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Реклама
Погода в Україні 17 грудня

Діденко розповіла, що завтра в західних областях буде сонячна та комфортна погода. Температура повітря теж потішить. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 °C, а на заході та у південній частині +4...+10 °C. Лише у південному Запоріжжі передбачається +2...+4 °C. 

Погода в Україні 17 грудня
Карта температур на 17 грудня. Фото: Метеопост

Також 17 грудня переважатиме вітер південного напрямку. Пориви будуть помірні, а часом рвучкі. Крім того, вранці та ввечері будуть тумани, які можуть зменшити видимість. 

Погода у Києві 17 грудня

За прогнозом Діденко, у Києві 17 грудня погода не зазнає особливих змін. Опадів не очікується, але часом буде поривчастий та некомфортний вітер. Найближчої ночі в столиці стовпчики термометрів показуватимуть +2 °C, а вдень +5 °C.

"Така порівняно тепла погода ще потриває, можна надмірно не одягатися, а ось найближче похолодання до переважаючих "мінусів" і вночі, і вдень ймовірне з 26-го грудня", — попередила синоптик.

Погода на 17 грудня в Україні
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше Ігор Кібальчич розповів, коли в Україну прийде справжня зима. Тоді очікуються морози до -12 °C та потужний сніг.

Також ми писали, чи будуть сьогодні магнітні бурі. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

погода Сонце Наталка Діденко дощ прогноз погоди
15:38 Зеленський анонсував запуск механізмів трибунала та компенсації

15:31 Зеленський відповів, чи поїде на переговори у Маямі

15:25 Квартира розміром з будинок у центрі Одеси — яка ціна

15:25 Направлення на ВЛК — як його роздрукувати

15:17 Bolt, Uber і Glovo "за" податок на OLX — що зміниться для клієнта

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

15:11 У закладах освіти з’явиться нова військова дисципліна — деталі

15:09 Прем’єр Нідерландів зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки

15:06 Зеленський анонсував нову зустріч груп США та України

15:05 Скільки виплачують після народження дитини в Німеччині — суми

15:02 Як Україна змінює правила сучасної війни — аналіз експерта

