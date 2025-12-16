Погода 17 грудня в Україні — де завтра буде сонячно

Гарна погода без опадів взимку. Фото: Новини.LIVE

В Україні 17 грудня у більшості областей буде хмарно, але істотних опадів не очікується. Однак є регіони, де завтра буде сонячна та комфортна погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 17 грудня

Діденко розповіла, що завтра в західних областях буде сонячна та комфортна погода. Температура повітря теж потішить. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 °C, а на заході та у південній частині +4...+10 °C. Лише у південному Запоріжжі передбачається +2...+4 °C.

Також 17 грудня переважатиме вітер південного напрямку. Пориви будуть помірні, а часом рвучкі. Крім того, вранці та ввечері будуть тумани, які можуть зменшити видимість.

Погода у Києві 17 грудня

За прогнозом Діденко, у Києві 17 грудня погода не зазнає особливих змін. Опадів не очікується, але часом буде поривчастий та некомфортний вітер. Найближчої ночі в столиці стовпчики термометрів показуватимуть +2 °C, а вдень +5 °C.

"Така порівняно тепла погода ще потриває, можна надмірно не одягатися, а ось найближче похолодання до переважаючих "мінусів" і вночі, і вдень ймовірне з 26-го грудня", — попередила синоптик.

Також ми писали, чи будуть сьогодні магнітні бурі. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.