Дата публікації: 3 травня 2026 14:58
Активність Сонця була високою: прогноз магнітних бур сьогодні
Головний біль у дівчини. Фото: freepik, колаж Новини.LIVE

У неділю, 3 травня, магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 3 травня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 11 спалахів класу С (такі спалахи сильно не впливають на Землю).

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 3 травня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 64.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Періоди підвищеної геомагнітної активності зазвичай не становлять серйозної загрози для здоров'я більшості людей. Водночас вони можуть позначатися на самопочутті — особливо у тих, хто гостро реагує на зміни погоди, страждає від мігрені, порушень сну чи має серцево-судинні захворювання.

Щоб легше пережити такі дні, варто трохи скоригувати свій режим і навантаження:

  • дотримуватися стабільного графіка сну, уникати перевантаження ввечері гаджетами та інформацією;
  • не планувати надмірно інтенсивні фізичні вправи або складні багатозадачні справи;
  • пити достатньо води — це може зменшити втому та головний біль;
  • обмежити жирну, гостру їжу та надлишок кави, особливо при схильності до тривожності чи прискореного серцебиття;
  • мінімізувати стреси, конфлікти та надмірний потік новин;
  • віддавати перевагу легкій активності на свіжому повітрі, яка часто покращує загальний стан.

Як писали Новини.LIVE, раніше у Центрі прогнозування космічної погоди NOAA назвали небезпечні дні у травні для метеозалежних. Очікуються кілька періодів короткочасного підвищення активності.

Водночас Гідрометцентр спрогнозував, де температура сягне +20° С в Україні сьогодні. Найтепліше буде у західних та більшості північних областях. 

самопочуття магнітні бурі головний біль
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
