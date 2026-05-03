Активність Сонця була високою: прогноз магнітних бур сьогодні

Головний біль у дівчини. Фото: freepik, колаж Новини.LIVE

У неділю, 3 травня, магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 3 травня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 11 спалахів класу С (такі спалахи сильно не впливають на Землю).

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 3 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 64.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Періоди підвищеної геомагнітної активності зазвичай не становлять серйозної загрози для здоров'я більшості людей. Водночас вони можуть позначатися на самопочутті — особливо у тих, хто гостро реагує на зміни погоди, страждає від мігрені, порушень сну чи має серцево-судинні захворювання.

Читайте також:

Щоб легше пережити такі дні, варто трохи скоригувати свій режим і навантаження:

дотримуватися стабільного графіка сну, уникати перевантаження ввечері гаджетами та інформацією;

не планувати надмірно інтенсивні фізичні вправи або складні багатозадачні справи;

пити достатньо води — це може зменшити втому та головний біль;

обмежити жирну, гостру їжу та надлишок кави, особливо при схильності до тривожності чи прискореного серцебиття;

мінімізувати стреси, конфлікти та надмірний потік новин;

віддавати перевагу легкій активності на свіжому повітрі, яка часто покращує загальний стан.

Як писали Новини.LIVE, раніше у Центрі прогнозування космічної погоди NOAA назвали небезпечні дні у травні для метеозалежних. Очікуються кілька періодів короткочасного підвищення активності.

Водночас Гідрометцентр спрогнозував, де температура сягне +20° С в Україні сьогодні. Найтепліше буде у західних та більшості північних областях.