Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Активность Солнца была высокой: прогноз магнитных бурь сегодня

Активность Солнца была высокой: прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 14:58
Активность Солнца была высокой: прогноз магнитных бурь сегодня
Головная боль у девушки. Фото: freepik, коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 3 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 3 мая

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С (такие вспышки сильно не влияют на Землю).

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 3 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 64.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Периоды повышенной геомагнитной активности обычно не представляют серьезной угрозы для здоровья большинства людей. В то же время они могут сказываться на самочувствии — особенно у тех, кто остро реагирует на изменения погоды, страдает от мигрени, нарушений сна или имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Читайте также:

Чтобы легче пережить такие дни, стоит немного скорректировать свой режим и нагрузки:

  • придерживаться стабильного графика сна, избегать перегрузки вечером гаджетами и информацией;
  • не планировать чрезмерно интенсивные физические упражнения или сложные многозадачные дела;
  • пить достаточно воды - это может уменьшить усталость и головную боль;
  • ограничить жирную, острую пищу и избыток кофе, особенно при склонности к тревожности или учащенному сердцебиению;
  • минимизировать стрессы, конфликты и чрезмерный поток новостей;
  • отдавать предпочтение легкой активности на свежем воздухе, которая часто улучшает общее состояние.

Как писали Новини.LIVE, ранее в Центре прогнозирования космической погоды NOAA назвали опасные дни в мае для метеозависимых. Ожидаются несколько периодов кратковременного повышения активности.

В то же время Гидрометцентр спрогнозировал, где температура достигнет +20° С в Украине сегодня. Теплее всего будет в западных и большинстве северных областях.

самочувствие магнитные бури головная боль
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации