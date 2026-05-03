Активность Солнца была высокой: прогноз магнитных бурь сегодня

Головная боль у девушки. Фото: freepik, коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 3 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 3 мая

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С (такие вспышки сильно не влияют на Землю).

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 3 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 64.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Периоды повышенной геомагнитной активности обычно не представляют серьезной угрозы для здоровья большинства людей. В то же время они могут сказываться на самочувствии — особенно у тех, кто остро реагирует на изменения погоды, страдает от мигрени, нарушений сна или имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Читайте также:

Чтобы легче пережить такие дни, стоит немного скорректировать свой режим и нагрузки:

придерживаться стабильного графика сна, избегать перегрузки вечером гаджетами и информацией;

не планировать чрезмерно интенсивные физические упражнения или сложные многозадачные дела;

пить достаточно воды - это может уменьшить усталость и головную боль;

ограничить жирную, острую пищу и избыток кофе, особенно при склонности к тревожности или учащенному сердцебиению;

минимизировать стрессы, конфликты и чрезмерный поток новостей;

отдавать предпочтение легкой активности на свежем воздухе, которая часто улучшает общее состояние.

Как писали Новини.LIVE, ранее в Центре прогнозирования космической погоды NOAA назвали опасные дни в мае для метеозависимых. Ожидаются несколько периодов кратковременного повышения активности.

В то же время Гидрометцентр спрогнозировал, где температура достигнет +20° С в Украине сегодня. Теплее всего будет в западных и большинстве северных областях.