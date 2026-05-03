Активность Солнца была высокой: прогноз магнитных бурь сегодня
В воскресенье, 3 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Магнитные бури 3 мая
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С (такие вспышки сильно не влияют на Землю).
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 3 мая
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 64.
Влияние магнитных бурь на самочувствие
Периоды повышенной геомагнитной активности обычно не представляют серьезной угрозы для здоровья большинства людей. В то же время они могут сказываться на самочувствии — особенно у тех, кто остро реагирует на изменения погоды, страдает от мигрени, нарушений сна или имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Чтобы легче пережить такие дни, стоит немного скорректировать свой режим и нагрузки:
- придерживаться стабильного графика сна, избегать перегрузки вечером гаджетами и информацией;
- не планировать чрезмерно интенсивные физические упражнения или сложные многозадачные дела;
- пить достаточно воды - это может уменьшить усталость и головную боль;
- ограничить жирную, острую пищу и избыток кофе, особенно при склонности к тревожности или учащенному сердцебиению;
- минимизировать стрессы, конфликты и чрезмерный поток новостей;
- отдавать предпочтение легкой активности на свежем воздухе, которая часто улучшает общее состояние.
