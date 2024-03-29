Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 березня, від народного синоптика Наталки Діденко

Аномальне тепло — народний синоптик Діденко здивувала різким підвищенням температури завтра
Погода в Україні завтра, 30 березня, буде по-справжньому весняною. Температура повітря підвищиться до +25 °С. Однак тепло протримається не довго.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 30 березня
За словами Діденко, скрізь очікується сонячна погода. Температура повітря у більшості областях завтра буде +20...+25 °С. На сході — +15...+18 °С.
Перше похолодання очікується вже у вівторок, 2 квітня, у західних областях, та у середу, 3 квітня, у більшості областей України.
Погода у Києві на 30 березня
Завтра у столиці світитиме сонце. Температура повітря підвищиться до +22 °С.
Нагадаємо, 29 березня в українських Карпатах фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.
Також влада попередила про небезпечну погоду мешканців Київської області в п'ятницю, 29 березня. Жовтий колір небезпеки.
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