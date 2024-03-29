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Аномальне тепло — народний синоптик Діденко здивувала різким підвищенням температури завтра

29 березня 2024 13:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 березня, від народного синоптика Наталки Діденко
Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 30 березня, буде по-справжньому весняною. Температура повітря підвищиться до +25 °С. Однак тепло протримається не довго.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 30 березня

За словами Діденко, скрізь очікується сонячна погода. Температура повітря у більшості областях завтра буде +20...+25 °С. На сході — +15...+18 °С.

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Температура повітря в Україні 30 березня о 08:00. Фото: Meteopost
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Температура повітря в Україні 30 березня о 14:00. Фото: Meteopost

Перше похолодання очікується вже у вівторок, 2 квітня, у західних областях, та у середу, 3 квітня, у більшості областей України.

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Температура повітря в Україні 30 березня о 20:00. Фото: Meteopost

Погода у Києві на 30 березня

Завтра у столиці світитиме сонце. Температура повітря підвищиться до +22 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 березня в українських Карпатах фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.

Також влада попередила про небезпечну погоду мешканців Київської області в п'ятницю, 29 березня. Жовтий колір небезпеки.

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