Прогноз погоды в Украине на завтра, 30 марта, от народного синоптика Наталки Диденко

Аномальное тепло — народный синоптик Диденко удивила резким повышением температуры завтра
Погода в Украине завтра, 30 марта, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +25 °С. Однако тепло продержится недолго.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 30 марта
По словам Диденко, везде ожидается солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областей завтра будет +20...+25 °С. На востоке — +15...+18 °С.
Первое похолодание ожидается уже во вторник, 2 апреля, в западных областях и в среду, 3 апреля, в большинстве областей Украины.
Погода в Киеве на 30 марта
Завтра в столице будет светить солнце. Температура воздуха повысится до +22 °С.
Напомним, 29 марта в украинских Карпатах фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.
Также власти предупредили об опасной погоде жителей Киевской области в пятницу, 29 марта. Желтый цвет опасности.
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