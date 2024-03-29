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Аномальное тепло — народный синоптик Диденко удивила резким повышением температуры завтра

29 марта 2024 13:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 30 марта, от народного синоптика Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 30 марта, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +25 °С. Однако тепло продержится недолго.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 30 марта

По словам Диденко, везде ожидается солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областей завтра будет +20...+25 °С. На востоке — +15...+18 °С.

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Температура воздуха в Украине 30 марта в 08:00. Фото: Meteopost
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Температура воздуха в Украине 30 марта в 14:00. Фото: Meteopost

Первое похолодание ожидается уже во вторник, 2 апреля, в западных областях и в среду, 3 апреля, в большинстве областей Украины.

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Температура воздуха в Украине 30 марта в 20:00. Фото: Meteopost

Погода в Киеве на 30 марта

Завтра в столице будет светить солнце. Температура воздуха повысится до +22 °С.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 29 марта в украинских Карпатах фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.

Также власти предупредили об опасной погоде жителей Киевской области в пятницу, 29 марта. Желтый цвет опасности.

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