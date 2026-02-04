Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра

Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 23:29
Прогноз погоди на 5 лютого - якою буде погода завтра
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: УНІАН

У четвер, 5 лютого, очікується хмарна погода з опадами в багатьох регіонах. Також в деяких областях збережеться мороз.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 5 лютого

У північних, центральних областях та на Миколаївщині пройде сніг, а в західних регіонах, на Вінниччині та Одещині місцями можливий мокрий сніг із дощем і ожеледь. На решті території опади малоймовірні, проте на дорогах місцями збережеться ожеледиця.

Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер переважно південно-східний, швидкістю 7–12 м/с, а в західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях удень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме -12...-7 °С, вдень — -8...-3 °С.

На північному сході та сході країни нічні морози посиляться до -19...-14 °С, місцями до -22...-20 °С, а вдень очікується -13...-8 °С.

Водночас у західних і південних областях буде тепліше: вночі -6...-1 °С, вдень — -3...+2 °С. На Закарпатті та в Криму температура вночі триматиметься близько 0 °С, а вдень повітря прогріється до +4...+9 °С.

Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 лютого

За прогнозом Наталки Діденко, 5 лютого в країні очікується зміна погодних умов. Сніг пройде у північних областях, місцями на заході та в центрі, тоді як у східних регіонах і на більшій частині півдня збережеться суха погода.

Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра - фото 3
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Окрему увагу синоптики звертають на сильний південно-східний вітер, який у четвер може сягати поривів 15–20 метрів за секунду.

Вночі температура коливатиметься від -12...-5 °С, на північному сході — до -17...-12 °С, а на заході можливі навіть +2...+4 °С.

Вдень 5 лютого найтепліше буде в західних областях та на півдні — 0...+5 °С. У більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть -8...-3 °С, а на північному сході — -12...-8 °С.

У Києві прогнозують зміну погоди зі стрибками атмосферного тиску. У столиці можливий сніг, ожеледиця та сильний південно-східний вітер. Вночі температура становитиме -10...-8 °С, удень — -6...-4 °С.

Возможно, это изображение ‎карта и ‎текст "‎-1000- NCEP GFS 0. 25 Overview Instantaneous precip rate, Cloud, Temperature and Pressure Run:Wed Wed 04 Feb OOZ Valid: Thu 05 Feb 03:00 UTC 996 -992- 988 metdesk 978.1 1014 1018 Ivanove כתייי ansk Cherkas H 1030 998 1002 1006- Sevas sanbul Rain in/h ነ 0 Bat 0.01 mm/h 0.1 0.04 0.3 0.7 1.2 012 2.2 onya 0.1 3.5 Orap WXCH WXCHARTS.COM ARTS. COM 0.4 0.8 0.2 6.2 1.5 12.5 3.1 25.0 via 4.7 50.0 90.0 Snow in/h 0.0 0.1 240.0 mm/h 0.2 0.2 Baahda 0.4 0.6 2.0 4.0 10.015.0‎"‎‎
Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що нещодавно бабак Тимко дав прогноз про початок весни в Україні.

А до цього синоптики повідомили, чого очікувати від погоди упродовж лютого.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації