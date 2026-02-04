Прогноз погоди на 5 лютого - якою буде погода завтра

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: УНІАН

У четвер, 5 лютого, очікується хмарна погода з опадами в багатьох регіонах. Також в деяких областях збережеться мороз.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 5 лютого

У північних, центральних областях та на Миколаївщині пройде сніг, а в західних регіонах, на Вінниччині та Одещині місцями можливий мокрий сніг із дощем і ожеледь. На решті території опади малоймовірні, проте на дорогах місцями збережеться ожеледиця.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер переважно південно-східний, швидкістю 7–12 м/с, а в західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях удень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме -12...-7 °С, вдень — -8...-3 °С.

На північному сході та сході країни нічні морози посиляться до -19...-14 °С, місцями до -22...-20 °С, а вдень очікується -13...-8 °С.

Водночас у західних і південних областях буде тепліше: вночі -6...-1 °С, вдень — -3...+2 °С. На Закарпатті та в Криму температура вночі триматиметься близько 0 °С, а вдень повітря прогріється до +4...+9 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 лютого

За прогнозом Наталки Діденко, 5 лютого в країні очікується зміна погодних умов. Сніг пройде у північних областях, місцями на заході та в центрі, тоді як у східних регіонах і на більшій частині півдня збережеться суха погода.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Окрему увагу синоптики звертають на сильний південно-східний вітер, який у четвер може сягати поривів 15–20 метрів за секунду.

Вночі температура коливатиметься від -12...-5 °С, на північному сході — до -17...-12 °С, а на заході можливі навіть +2...+4 °С.

Вдень 5 лютого найтепліше буде в західних областях та на півдні — 0...+5 °С. У більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть -8...-3 °С, а на північному сході — -12...-8 °С.

У Києві прогнозують зміну погоди зі стрибками атмосферного тиску. У столиці можливий сніг, ожеледиця та сильний південно-східний вітер. Вночі температура становитиме -10...-8 °С, удень — -6...-4 °С.

Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що нещодавно бабак Тимко дав прогноз про початок весни в Україні.

А до цього синоптики повідомили, чого очікувати від погоди упродовж лютого.