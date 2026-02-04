Видео
Україна
Видео

Аномальные морозы не отступают — какой будет погода завтра

Аномальные морозы не отступают — какой будет погода завтра

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 23:29
Прогноз погоды на 5 февраля - какой будет погода завтра
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: УНИАН

В четверг, 5 февраля, ожидается облачная погода с осадками во многих регионах. Также в некоторых областях сохранится мороз.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 5 февраля

В северных, центральных областях и на Николаевщине пройдет снег, а в западных регионах, в Винницкой и Одесской областях местами возможен мокрый снег с дождем и гололед. На остальной территории осадки маловероятны, однако на дорогах местами сохранится гололедица.

Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер преимущественно юго-восточный, скоростью 7-12 м/с, а в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит -12...-7 °С, днем — -8...-3 °С.

На северо-востоке и востоке страны ночные морозы усилятся до -19...-14 °С, местами до -22...-20 °С, а днем ожидается -13...-8 °С.

В то же время в западных и южных областях будет теплее: ночью -6...-1 °С, днем — -3...+2 °С. На Закарпатье и в Крыму температура ночью будет держаться около 0 °С, а днем воздух прогреется до +4...+9 °С.

Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 5 февраля

По прогнозу Наталки Диденко, 5 февраля в стране ожидается изменение погодных условий. Снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре, тогда как в восточных регионах и на большей части юга сохранится сухая погода.

Аномальні морози не відступають — якою буде погода завтра - фото 3
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Отдельное внимание синоптики обращают на сильный юго-восточный ветер, который в четверг может достигать порывов 15-20 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от -12...-5 °С, на северо-востоке — до -17...-12 °С, а на западе возможны даже +2...+4 °С.

Днем 5 февраля теплее всего будет в западных областях и на юге — 0...+5 °С. В большинстве регионов столбики термометров покажут -8...-3 °С, а на северо-востоке — -12...-8 °С.

В Киеве прогнозируют смену погоды со скачками атмосферного давления. В столице возможен снег, гололедица и сильный юго-восточный ветер. Ночью температура составит -10...-8 °С, днем — -6...-4 °С.

Возможно, это изображение ‎карта и ‎текст "‎-1000- NCEP GFS 0. 25 Overview Instantaneous precip rate, Cloud, Temperature and Pressure Run:Wed Wed 04 Feb OOZ Valid: Thu 05 Feb 03:00 UTC 996 -992- 988 metdesk 978.1 1014 1018 Ivanove כתייי ansk Cherkas H 1030 998 1002 1006- Sevas sanbul Rain in/h ነ 0 Bat 0.01 mm/h 0.1 0.04 0.3 0.7 1.2 012 2.2 onya 0.1 3.5 Orap WXCH WXCHARTS.COM ARTS. COM 0.4 0.8 0.2 6.2 1.5 12.5 3.1 25.0 via 4.7 50.0 90.0 Snow in/h 0.0 0.1 240.0 mm/h 0.2 0.2 Baahda 0.4 0.6 2.0 4.0 10.015.0‎"‎‎
Карта циклона. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что недавно сурок Тимка дал прогноз о начале весны в Украине.

А до этого синоптики сообщили, чего ожидать от погоды в течение февраля.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
