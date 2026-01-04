Погода в Україні 5 січня — прогноз від Діденко і Укргідрометцентру на завтра

Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 5 січня буде з морозами, опадами і поривчастим вітром. Частина регіонів опиниться під впливом антициклону з сухою та холодною погодою, тоді як інші відчують дію циклону зі снігом і дощем.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко і Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко

5 січня більшість областей заходу та півночі перебуватимуть під впливом потужного антициклону, тож опадів там не прогнозують. Натомість решта території країни відчує дію південного циклону.

У південних регіонах переважатимуть дощі, а в центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та в передгір'ї Карпат очікується сніг і мокрий сніг.

Денна температура повітря становитиме від -1 до -6 °С, у центральній частині коливатиметься в межах -4…+1 °С. На півдні прогнозують +3…+7 °С, а на південному узбережжі Криму повітря прогріється до +10 °С.

У столиці в понеділок істотних опадів не очікується, однак уже 6 січня до міста може дістатися сніг із циклоном. На дорогах можлива ожеледиця. Вночі температура знизиться до -8 °С, удень очікується близько -4 °С.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У південних областях, а також у нічні години в більшості центральних і східних регіонів, удень — і на південному заході прогнозують опади у вигляді снігу та дощу. В інших частинах країни істотних опадів не передбачається.

На автошляхах, за винятком південних регіонів, місцями можлива ожеледиця. Вітер переважатиме західний з поступовою зміною на східний, швидкістю 5-10 м/с. У Криму та Приазов'ї в нічний час подекуди очікуються пориви до 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від -6 до -11 °С, на півночі Лівобережжя місцями опускатиметься до -14 °С. У денні години повітря охолоне до -1…-6 °С. На півдні та південному сході вночі прогнозують +3…-2 °С, а вдень повітря прогріється до +4…+9 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попереджали про рекордно холодний січень цього року.

А також мешканцям Одеси радять одягатися тепліше через похолодання.