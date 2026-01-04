Видео
Главная Погода Антициклон и циклон принесут в Украину резкую смену погоды

Антициклон и циклон принесут в Украину резкую смену погоды

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 23:58
Погода в Украине 5 января - прогноз от Диденко и Укргидрометцентра на завтра
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 5 января будет с морозами, осадками и порывистым ветром. Часть регионов окажется под влиянием антициклона с сухой и холодной погодой, тогда как другие почувствуют действие циклона со снегом и дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды от Наталки Диденко

5 января большинство областей запада и севера будут находиться под влиянием мощного антициклона, поэтому осадков там не прогнозируют. Зато остальная территория страны почувствует действие южного циклона.

В южных регионах будут преобладать дожди, а в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и в предгорье Карпат ожидается снег и мокрый снег.

Дневная температура воздуха составит от -1 до -6 °С, в центральной части будет колебаться в пределах -4...+1 °С. На юге прогнозируют +3...+7 °С, а на южном побережье Крыма воздух прогреется до +10 °С.

В столице в понедельник существенных осадков не ожидается, однако уже 6 января до города может добраться снег с циклоном. На дорогах возможна гололедица. Ночью температура снизится до -8 °С, днем ожидается около -4 °С.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В южных областях, а также в ночные часы в большинстве центральных и восточных регионов, днем — и на юго-западе прогнозируют осадки в виде снега и дождя. В остальных частях страны существенных осадков не предвидится.

На автодорогах, за исключением южных регионов, местами возможна гололедица. Ветер будет преобладать западный с постепенным изменением на восточный, скоростью 5-10 м/с. В Крыму и Приазовье в ночное время местами ожидаются порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -6 до -11 °С, на севере Левобережья местами будет опускаться до -14 °С. В дневные часы воздух остынет до -1...-6 °С. На юге и юго-востоке ночью прогнозируют +3...-2 °С, а днем воздух прогреется до +4...+9 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали о рекордно холодном январе этого года.

А также жителям Одессы советуют одеваться теплее из-за похолодания.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
