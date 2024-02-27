Погода в Україні у вівторок, 27 лютого — де прогнозують тепло до +18 °C

Жінка гуляє Києвом у сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні у вівторок, 27 лютого, передбачає теплий сприятливий для прогулянок день, особливо у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та інших областях, де температура повітря підійметься до +18 °C. Однак найхолодніше буде на сході, де вночі очікується мороз. Опадів по країні синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 27 лютого

У вівторок, 27 лютого, синоптики прогнозують теплу й суху погоду в Україні. Вітер також буде незначний — 5-10 м/с, південно-східний.

Температура повітря:

вночі -4...+1 °C, вдень +5...+10 °C, в Одеській області та Криму до +14 °C;

в західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі +1...+6 °C, вдень +11...+16 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +7...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні 27 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про значну сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 27 лютого.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — повідомляють синоптики.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні 27 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 27 лютого

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 27 лютого в Україні опадів не очікується. Вітер буде помірний, південно-східний.

"Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше — у східній частині. Надалі, як я вже казала, опади в Україні малоймовірні", — зазначає Діденко.

Температура повітря упродовж доби +6...+11 °C, на заході +12..+18 °C, а от у східних областях вночі ще прихопить мороз -3...-8 °C.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень. За їх словами, найближчі дні українцям опадів очікувати не варто, буде теплішати й надалі.

Також ми писали, що на початку лютого в Київській області вдалося зафіксувати кілька нових температурних рекордів. Синоптики назвали найтепліші містечка регіону.