Погода в Україні у вівторок, 27 лютого — де прогнозують тепло до +18 °C

Антициклон вирує в Україні — в яких областях синоптики прогнозують "ледь не квітень"
Прогноз погоди в Україні у вівторок, 27 лютого, передбачає теплий сприятливий для прогулянок день, особливо у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та інших областях, де температура повітря підійметься до +18 °C. Однак найхолодніше буде на сході, де вночі очікується мороз. Опадів по країні синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 лютого
У вівторок, 27 лютого, синоптики прогнозують теплу й суху погоду в Україні. Вітер також буде незначний — 5-10 м/с, південно-східний.
Температура повітря:
- вночі -4...+1 °C, вдень +5...+10 °C, в Одеській області та Криму до +14 °C;
- в західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі +1...+6 °C, вдень +11...+16 °C;
- у Києві вночі близько 0 °C, вдень +7...+9 °C.
Також в Укргідрометцентрі попереджають про значну сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 27 лютого.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — повідомляють синоптики.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 27 лютого
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 27 лютого в Україні опадів не очікується. Вітер буде помірний, південно-східний.
"Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше — у східній частині. Надалі, як я вже казала, опади в Україні малоймовірні", — зазначає Діденко.
Температура повітря упродовж доби +6...+11 °C, на заході +12..+18 °C, а от у східних областях вночі ще прихопить мороз -3...-8 °C.
Нагадаємо, що синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень. За їх словами, найближчі дні українцям опадів очікувати не варто, буде теплішати й надалі.
Також ми писали, що на початку лютого в Київській області вдалося зафіксувати кілька нових температурних рекордів. Синоптики назвали найтепліші містечка регіону.
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