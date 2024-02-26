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Ушкварить до +16 °C — синоптики назвали області, куди весна прийде першою

26 лютого 2024 04:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у понеділок, 26 лютого — в які області весна прийде першою
Люди гуляють погідним Києвом. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в понеділок, 26 лютого, переважно буде сухою та теплою. Незначні дощі пройдуть лишу в Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та інших областях. Температура повітря вдень очікується до +5 °C, однак деякі області прогріються до +16 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Погода в Україні 26 лютого

В Укргідрометцентрі зазначають, що погода в Україні буде сухою, дощі пройдуть в західних, північних та Вінницькій областях.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Однак на сході та південному сході синоптики попереджають про штормові пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C, в Криму та на півдні Одеської області до +14 °C;
  • на сході вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C;
  • на заході вночі +3...+8 °C, вдень +11...+16 °C;
  • у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +6...+8 °C.
Мапа погоди в Україні 26 лютого від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні 26 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, в Укргідрометцентрі прогнозують 26 лютого значну сніголавинну небезпеку III рівня через відлигу на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — пишуть синоптики.

Мапа сніголавинної небезпеки в Україні 26 лютого від Укргідрометцентру
Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні 26 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на тиждень

За прогнозом Meteoprog, найближчі дні українцям опадів очікувати не варто, буде теплішати й надалі. Найбільше огріє захід та південь, "де середньодобова температура буде відповідати середині березня".

Прогноз погоди в Україні 26 лютого від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні 26 лютого від Meteoprog. Фото: скриншот

У вівторок, 27 лютого, буде сухо. Крайній захід вночі та зранку подекуди огорнуть тумани. На Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень +3...+8 °C. На заході та півдні (крім прибережної зони) вдень +9...+14 °C, на Закарпатті до +16 °C.

У середу, 28 лютого, буде тепло й сухо. На заході вночі та зранку місцями очікується туман. Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень +3...+8 °C. У західних та південних областях вдень +9...+14 °C, на Закарпатті до +16 °C.

Мапа погоди в Україні 28 лютого від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні 28 лютого від Meteoprog. Фото: скриншот

У четвер, 29 лютого, буде сонячно. Західні області знову підкорюватимуть тумани. Температура повітря вночі -4...+1 °C, вдень +3...+8 °C. На заході та півдні (крім прибережної зони) вночі +1...+6 °C, вдень +8...+13 °C, на Закарпатті до +17 °C.

У п'ятницю, 1 березня, буде тепла погода. Температура повітря вночі -1…+4 °C, вдень +7…+12 °C, у Криму та на Закарпатті +12…+17 °C.

Погодні рекорди

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині вдалося зафіксувати кілька нових температурних рекордів. Синоптики назвали найтепліші містечка області.

Також ми повідомляли, що не менш рекордним теплом відзначилося й літо 2023 року. Кліматологи дослідили, чого чекати влітку цьогоріч.

погода
Укргідрометцентр
Наталка Діденко
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погода в Україні

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