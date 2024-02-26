Погода в Украине в понедельник, 26 февраля — в какие области весна придет первой

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 26 февраля, в основном будет сухой и теплой. Небольшие дожди пройдут только во Львовской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и других областях. Температура воздуха днем ожидается до +5 °C, однако некоторые области прогреются до +16 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 26 февраля

В Укргидрометцентре отмечают, что погода в Украине будет сухая, дожди пройдут в западных, северных и Винницкой областях.

Ветер юго-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Однако на востоке и юго-востоке синоптики предупреждают о штормовых порывах до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °C, днем +5...+10 °C, в Крыму и на юге Одесской области до +14 °C;

на востоке ночью 0...-5 °C, днем +1...+6 °C;

на западе ночью +3...+8 °C, днем +11...+16 °C;

в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +6...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине 26 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в Укргидрометцентре прогнозируют 26 февраля значительную снеголавинную опасность III уровня из-за оттепелей на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — пишут синоптики.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине 26 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на неделю

По прогнозу Meteoprog, ближайшие дни украинцам осадков ожидать не стоит, будет теплеть и дальше. Больше всего обогреет запад и юг, "где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта".

Прогноз погоды в Украине 26 февраля от Meteoprog. Фото: скриншот

Во вторник, 27 февраля, будет сухо. Крайний запад ночью и утром местами окутают туманы. На Донбассе и Приазовье днем местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем +3...+8 °C. На западе и юге (кроме прибрежной зоны) днем +9...+14 °C, в Закарпатье до +16 °C.

В среду, 28 февраля, будет тепло и сухо. На западе ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем +3...+8 °C. В западных и южных областях днем +9...+14 °C, в Закарпатье до +16 °C.

Прогноз погоды в Украине 28 февраля от Meteoprog. Фото: скриншот

В четверг, 29 февраля, будет солнечно. Западные области снова будут покорять туманы. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем +3...+8 °C. На западе и юге (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6 °C, днем +8...+13 °C, в Закарпатье до +17 °C.

В пятницу, 1 марта, будет теплая погода. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +7…+12 °C, в Крыму и Закарпатье +12…+17 °C.

Погодные рекорды

Напомним, что недавно в Киевской области удалось зафиксировать несколько новых температурных рекордов. Синоптики назвали самые теплые городки региона.

Также мы сообщали, что не менее рекордным теплом ознаменовалось и лето 2023 года. Климатологи исследовали, чего ждать летом этого года.