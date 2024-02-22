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Яким буде літо 2024 — кліматологи дали невтішний прогноз

22 лютого 2024 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Яким буде літо 2024 — кліматологи дали невтішний прогноз
Чоловік у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулого літа було зафіксовано рекордну за всю історію спостережень спеки температуру повітря. Така погода зірвала відпочинок величезної кількості туристів. Кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки будуть змінюватися різким похолоданням і сильними ураганами.

Про це повідомляє Mirror.

Погода влітку 2024 року

Професор кліматичної науки в університеті Редінга Річард Аллан зазначив, що спекотна погода минулого року, ймовірно, повториться і в 2024 році, однак потім ситуація зміниться.

"Ель-Ніньо вже слабшає, вітрові патерни в Тихому океані слабшають. Схоже, що в цьому році він сильно послабиться і потрапить в свою полярну протилежність — Ла-Нінья. Погода типу Ель-Ніньо в Південній Америці може послабитися, але глобальне тепло продовжиться. Цього року, ймовірно, будуть аналогічні 2023 року температури", — розповів він.

Представник компанії Risk Line Еева Рюска погодилася, що цього року температура повітря буде залишатися вище середнього.

"Ми очікуємо температури вище середнього по всьому світу, з таким же ризиком теплових хвиль і посух, які ми бачили в 2023 році. Протягом наступних кількох місяців ми можемо очікувати опадів вище середнього в Каліфорнії, торнадо з активністю вище звичайного, опадів вище норми в Африці, й те ж саме для частин Південної Америки. Для інших регіонів ми можемо очікувати кількість опадів нижче звичайного, наприклад, в Австралії і на півночі США", — зазначила Рюска.

Вона відстежувала наслідки Ель-Ніньо цієї зими. На різні частини планети він вплинув по-різному. За її словами, зима в Скандинавії була холодніше звичайного, тоді як Північно-Західна Африка і Близький Схід були навпаки гарячішими, ніж зазвичай.

Нагадаємо, найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

Також в Києві 13 лютого зафіксували черговий температурний рекорд. Цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.

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