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Тепла зима — у Києві зафіксували лютневий температурний рекорд

14 лютого 2024 22:14
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Ілля Рябінін
редактор
Тепла зима — у Києві зафіксували лютневий температурний рекорд
Теплий лютий у Києві. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві вчора зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.

Про це повідомляє Укргідрометцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

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Черговий температурний рекорд у Києві

За даними метеорологів, вчора, 13 лютого у Києві середньодобова температура повітря стала найвищою за час проведення спостережень для цього дня, склавши 6,5°С. Тим самим зріст стовпчика термометра перевищив попередній рекордний показник, зафіксований у 1995 році на 0,3°С, а кліматичну норму — аж на 9,4°С. 

Тепла зима — у Києві зафіксували лютневий температурний рекорд
Джерело: Укргідрометцентр

Водночас повторна максимальна добова температура повітря складала +11°С, тоді як попередній рекорд 1995 року складав аналогічне значення. Як додали метеорологи, такі температурні показники відповідають не зимовому періоду, а весняному — показникам 2 квітня. 

Тепла зима — у Києві зафіксували лютневий температурний рекорд
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, раніше у Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10.6°C.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали про те, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.

погода
Київ
зима
температура повітря
лютий 2024

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