Теплая зима — в Киеве зафиксировали февральский температурный рекорд
В Киеве вчера зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
Очередной температурный рекорд в Киеве
По данным метеорологов, вчера, 13 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха стала самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня, составив 6,5 °С. Тем самым рост столбика термометра превысил предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в 1995 году, на 0,3 °С, а климатическую норму — на 9,4 °С.
В то же время повторная максимальная суточная температура воздуха составляла +11 °С, тогда как предыдущий рекорд 1995 года составлял аналогичное значение. Как добавили метеорологи, такие температурные показатели соответствуют не зимнему периоду, а весеннему — показателям 2 апреля.
Напомним, ранее в Киеве и области с 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.
Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.
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