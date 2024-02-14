Теплая зима — в Киеве зафиксировали февральский температурный рекорд

Теплый февраль в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве вчера зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

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По данным метеорологов, вчера, 13 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха стала самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня, составив 6,5 °С. Тем самым рост столбика термометра превысил предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в 1995 году, на 0,3 °С, а климатическую норму — на 9,4 °С.

Источник: Укргидрометцентр

В то же время повторная максимальная суточная температура воздуха составляла +11 °С, тогда как предыдущий рекорд 1995 года составлял аналогичное значение. Как добавили метеорологи, такие температурные показатели соответствуют не зимнему периоду, а весеннему — показателям 2 апреля.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Напомним, ранее в Киеве и области с 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.