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Лютий буде аномально теплим — яку погоду прогнозує Укргідрометцентр в областях

11 лютого 2024 14:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 12 лютого від Укргідрометцентру
Люди йдуть вулицею міста. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 12 лютого, буде аномально теплою для останнього місяця зими. Стовпчики термометрів сягнуть поділки +15 °C. Однак синоптики попереджають ще й про небезпечні погодні явища наступного тижня. Передбачаються густі тумани, через які видимість на дорогах зменшиться до 200 метрів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 лютого

В Україні 12 лютого переважатиме хмарна погода, подекуди будуть прояснення. Опади у вигляді дощу очікуються в більшості західних та північних областях. На півдні та заході істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці у північних, східних та центральних регіонах буде густий туман та ожеледиця на дорогах, яка може спровокувати затори в містах. Пориви вітру здебільшого будуть південними, 7-12 м/с.

Температура повітря 12 лютого:

  • середня температура повітря вночі становитиме +2..+7 °C, а вдень +7...+12 °C;
  • у південних областях, переважно на узбережжі морів буде +6...+11 °C;
  • на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до +15 °C.
Погода в Україні 12 лютого
Погода в Україні 12 лютого. Мапа: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають українців про небезпечні погодні умови 12 лютого. Йдеться про густий туман, який накриє Україну в понеділок вранці. У північних, східних та більшості центральних областей видимість становитиме від 200 до 500 метрів. В Україні оголошено І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Регіони, які накриють тумани 12 лютого
Регіони, які накриють тумани 12 лютого. Мапа: Укргідрометцентр

Також на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 12 лютого очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — наголосили синоптики.

Небезпека сходження лавин 12 лютого
Небезпека сходження лавин 12 лютого. Мапа: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 12 лютого

На Київщині також буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів в регіоні не передбачається. Синоптики закликають водіїв бути обережними завтра через ожеледицю на дорогах. Пориви вітру будуть південними, 7-10 м/с. 

Температура повітря в області вночі становитиме +2...+7 °C, а вдень +7...+12 °C.

У Києві очікується вночі +3...+5 °C, а вдень +8...+10 °C.

У столиці та області передбачається густий туман, через який видимість на дорогах знизиться від 500 до 200 метрів.

Нагадаємо, в цьому році лютий дивуватиме своєю погодою, вона буде відрізнятися від тої, що була у попередніх роках. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в другій половині місяці очікувати не варто. 

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