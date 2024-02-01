Прогноз погоди від синоптиків на лютий 2024 року — деталі

Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

В цьому році лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати.

Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру для ТСН.ua.

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Тепліша погода в лютому буде для жителів південних та східних регіонів, а також для мешканів Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Криму. В середньому температура повітря в цьому місяці має бути вищою за норму на 1-1,5 градусів.

В інших регіонах температура буде близькою до норми або від -4°С до +2 °С. Зазначається, що це на 2-3 градуси тепліше, ніж в січні.

Опади в останньому місяці зими

Також місячна кількість опадів прогнозується 29-67 мм, в Карпатах інколи 74-83 мм. Такі показники є в межах норми і є близько на 20 мм більше, ніж в січні в усіх областях, окрім Карпат.

В горах снігу буде така ж кількість, як і в січні, на інші області очікується сніг з дощем або просто дощ.

Що кажуть фахівці

В коментарі для ТСН.ua заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко зазначив, що в лютому навряче будуть великі морози, які простежувалися в січні. Проте температура протягом декількох днів все ж може знизитися через періодичне надходження арктичного повітря.

"У лютому відбувається перехід середньодобової температури через 0 градусів у бік підвищення. На півдні Одещини, у Криму та місцями на Закарпатті це може статись у першій декаді, в південних областях — у другій, у західних, місцями у Рівненській, Житомирській і Київській областях — у третій декаді. В решті областей — на початку березня. Опади — це переважно мокрий сніг і дощ, тобто надовго новий сніг не затримуватиметься, розтане", — запевнив синоптик.

Нагадаємо, завтра, 2 лютого, на Стрітення, в Україні буде хмарно, однак не холодно. Температура повітря підвищиться у більшості областей. До того ж, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.