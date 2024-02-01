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Синоптики рассказали, ждать ли сильных морозов в феврале

1 февраля 2024 23:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды от синоптиков на февраль 2024 года — детали
Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В этом году февраль предполагается не такой, как обычно. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме. Потому сильных морозов в последний месяц зимы не стоит ожидать.

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра для ТСН.ua.

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Более теплая погода в феврале будет для жителей южных и восточных регионов, а также жителей Кировоградщины, Днепропетровщины и Крыма. В среднем температура воздуха в этом месяце должна быть выше нормы на 1-1,5 градуса.

В других регионах температура будет близка к норме или от -4 °С до +2 °С. Отмечается, что это на 2-3 градуса теплее, чем в январе.

Осадки в последнем месяце зимы

Также месячное количество осадков прогнозируется 29-67 мм, в Карпатах иногда 74-83 мм. Такие показатели есть в пределах нормы и около на 20 мм больше, чем в январе во всех областях, кроме Карпат.

В горах снега будет такое же количество, как и в январе, в других областях ожидается снег с дождем или просто дождь.

Что говорят специалисты

В комментарии для ТСН.ua заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что в феврале наверняка будут большие морозы, которые наблюдались в январе. Однако температура в течение нескольких дней все же может снизиться из-за периодического поступления арктического воздуха.

"В феврале происходит переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. На юге Одесской области, в Крыму и местами на Закарпатье это может произойти в первой декаде, в южных областях — во второй, в западных, местами в Ровенской, Житомирской и Киевской областях — в третьей декаде. В остальных областях — в начале марта. Осадки — это преимущественно мокрый снег и дождь, то есть надолго новый снег не будет задерживаться, растает", заверил синоптик.

Напомним, завтра, 2 февраля, на Сретение, в Украине будет облачно, однако не холодно. Температура воздуха повысится в большинстве областей. К тому же ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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